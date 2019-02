Casado carga contra Sánchez por querer aprobar decretos en funciones: Es como invitar en un bar e irse sin pagar

Publicado 26/02/2019 15:22:21 CET

Cree que busca hueco porque "no le quedan tumbas por visitar" pero avisa que el PP no permitirá su "hachazo" al futuro de España

El líder del PP, Pablo Casado, ha censurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiera dar "un gran hachazo" al futuro de los españoles aprobando decretos hasta su último día en el Palacio de la Moncloa y ha avanzado que el PP no va a aceptar "esa intrumentalización institucional". A su entender, es como invitar en un bar e irse sin pagar.

Así se ha pronunciado después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya confirmado en desayuno informativo de Europa Press que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes y sucesivos hasta los comicios varios reales decretos con medidas de recuperación de derechos laborales y reducción de la desigualdad de género, que se sufragarán con los mayores ingresos de la Seguridad Social derivados del alza del SMI y las cotizaciones.

En su intervención ante el Grupo Popular, Casado ha afirmado que el PP no va a aceptar "esa instrumentalización institucional" y, por lo tanto, no permitirá que en el Congreso a través de la Diputación Permanente --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios-- se de "un gran hachazo" a las expectativas de futuro de los españoles que con "esfuerzo y la legitimidad de las urnas" han legislado estos años.

Casado ha censurado que Sánchez "siga instrumentalizando instituciones del Estado incluso cuando debería estar en funciones" y quiera "utilizar" el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente del Congreso para "seguir prometiendo lo que no pueden pagar" y sin "apoyo legislativo para poder hacerlo".

"En ocho días pretenden hacer lo que no han hecho en ocho meses. Esto recuerda al que entra en un bar y dice 'que todo el mundo pida que yo pago la ronda'. Y sin embargo, luego se va por la puerta de atrás sin pagarla", ha enfatizado. Es más, ha puesto como ejemplo el caso del que pide algo que "está en mal estado y encima a todo el mundo, después de la borrachera, le sienta mal".

LA "MISMA RECETA" QUE ZAPATERO

En este sentido, Casado ha señalado que Sánchez pretende que la Diputación Permanente revalide de forma "inédita en la historia democrática" de España "simplemente por confrontación electoral". A su entender, se trata de "ocupar unas cuantas líneas más de periódico ya que ya no le quedan tumbas para visitar ni brechas que reabrir entre los españoles".

Casado ha recalcado que sus medidas Pedro Sánchez quiere "volver a sumir a España en una crisis económica", "la misma receta" que aplicó en su día el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recriminado que quiera derogar reformas clave como la laboral "por la gatera".

En este punto, ha dicho que el PP no va a permitir que "se deshaga el legado de gestión" que permitió que España "fuera admirada en todo el mundo". "Nadie nos puede dar lecciones ni de política económica, educativa, empleo o social", ha proclamado Casado, para pedir a los suyos que salgan a la calle a explicar sus propuestas con "el orgullo de hacer balance" con lo que hizo el PP cuando gobernó.

LOS FICHAJES DE Cs

En clave electoral, y pese a los datos que recogen las encuestas, el presidente del PP ha lanzando un mensaje de ánimo a los suyos asegurando que está convencido de que van a ganar las elecciones generales del 28 de abril.

Además, ha subrayado que el PP es un grupo político con "perfiles extraordinarios" y ha recalcado que no le hace falta "ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos", en alusión a la decisión de Cs de incorporar a sus filas a Silvia Clemente y Joan Mesquida.

A dos meses de las generales, el líder del PP ha afirmado que en estos comicios se juegan tanto políticas económicas y sociales, pero "sobre todo la propia continuidad histórica de la España constitucional".

"Nos estamos jugando lo que queremos que sea España", ha exclamado, para lamentar que el PSOE "patriótico" y que "hace falta en España" no estuviera el pasado 10 de febrero manifestándose también en la Plaza de Colón junto a PP, Ciudadanos y Vox.