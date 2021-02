Casado confirma su ruptura con Vox y dice que el PP "no va a ser parte de un bloque nunca más"

Arremete contra los de Abascal por su abstención en el decreto de los fondos europeos: "Lo del Frankenstein verde es algo insólito"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este lunes la ruptura con Vox que ya visualizó en el debate de la moción de censura que esa formación presentó contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha subrayado que el Partido Popular "no va a ser parte de un bloque nunca más". Además, ha señalado que el PP quiere "ser un proyecto autónomo" y "no depender de nadie".

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Casado ha explicado que en esa moción de censura que presentó el líder de Vox, Santiago Abascal, ya dijo "lo que es el PP" y "lo que no es" porque no son "antieuropeístas", "antiliberales" o "antiglobalistas".

"Lo que la gente no escuchó muy bien es lo que queremos ser y yo lo que dije es que el PP no va a ser parte de un bloque nunca más", ha afirmado Casado, a dos días de que se cumplan dos años de la 'foto de Colón', que reunió por primera vez en una misma imagen a Casado, Abascal y Albert Rivera con motivo de la manifestación contra las "cesiones" de Sánchez al independentismo y pidiendo el adelanto de las elecciones.

El líder del PP ha subrayado que el horizonte no es llegar a 176 escaños sino ver qué partido suma más, de forma que el Gobierno que ha ganado las elecciones pueda ir a una investidura "Eso es a lo que optamos, a tener un escaño más que Sánchez", ha manifestado.

"UN PROYECTO AUTÓNOMO" Y "NO DEPENDER DE NADIE"

En esta tesitura, ha señalado que si Vox "quiere apoyar un proyecto" lo hará "porque ellos consideran". "Pero queremos ser un proyecto autónomo, no depender de nadie porque España no está para dependencias, no está para zocos parlamentarios. Está para un proyecto de mayorías en las que todo el mundo es bienvenido, haya votado PSOE anteriormente, haya votado Vox anteriormente, haya votado Ciudadanos, o incluso haya votado partidos regionalistas, que están bastante hartos de esta España a retales", ha apostillado.

Tras reivindicar el bipartidismo que había antes en España y que ofrecía "alternancia" y "estabilidad", ha insistido en que el PP no quiere "pactos como bloque" sino que quiere ser un partido "transversal y moderado, en el que todo el mundo se sienta representado".

"Un partido de amplio espectro, de amplias mayorías, que es lo que hace falta en España para salir de una crisis económica pésimamente gestionada por este Gobierno y de una pandemia que han ocultado y ahora no saben resolver", ha aseverado.

Preguntado entonces si el PP quiere contar con el apoyo de Vox pero sin negociación previa con ellos, Casado ha respondido que "a lo mejor" ese partido acaba apoyando al PSOE como ocurrió recientemente en el debate del decreto de los fondos europeos --gracias a la abstención de Vox salió adelante en el Pleno del Congreso ese decreto-- y ha dicho que "no da crédito" a lo que pasó.

"Lo del Frankenstein verde es alfo insólito, 140.000 millones al Gobierno que dicen que es criminal, corrupto, ilegítimo....", ha proclamado, para añadir que esa negociación de Vox con el Gobierno se ve también en "la estrategia para las elecciones catalanas" y "se vió en las elecciones de noviembre".

CONFIESA ESTAR "HARTO" DE LA "POLARIZACIÓN"

A su entender, Vox y el PSOE son los "mangos de una tenaza que aprietan a la centralidad del PP". "Esto ha operado desde hace mucho tiempo y es intentar achicar el espacio del centro para polarizar la sociedad. Y yo no quiero polarizar la sociedad", ha afirmado.

Tras asegurar que España está "desembridada, está desbocada y está polarizada", Casado ha explicado que "han puesto un imán dentro del tablero para que todo el mundo" se tenga que situar en la "radicalidad", pintarse la cara "de una bandera u otra", "insultar a alguien" o "tirar una piedra que arrojar".

"Ya estoy harto", ha resaltado, para añadir que en España hace falta un partido que se ocupe de resolver "la campaña de vacunación" y de los problemas en "okupación", educación o empleo. A su entender, es "asfixiante el clima que el PSOE y los radicales de ambos extremos del hemiciclo han instaurado en España" y el PP quiere "ser la vacuna contra todo eso".