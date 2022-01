Casado dice que Cs "no ha sido útil" y cree que no hay nada que aporte ni ese partido ni Vox que no lo defienda ya el PP

El líder del PP, Pablo Casado; la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra; y la ex ministra y diputada del PP, Ana Pastor, tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid,

El líder del PP, Pablo Casado; la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra; y la ex ministra y diputada del PP, Ana Pastor, tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid, - Eduardo Parra - Europa Press

Pide reunir el centroderecha por la base en el PP y espera que eso, que "ya ha pasado con Cs, pase también con los votantes de Vox"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que Ciudadanos "no ha sido útil" a la gente y considera que no hay nada que aporte la formación de Inés Arrimadas o Vox que no lo defienda ya el Partido Popular, como la defensa de la unidad nacional, la seguridad ciudadana, la bajada de impuestos, la familia o la regeneración democrática.

"Nosotros tenemos que ir a lo nuestro y tenemos que reunir el centroderecha por la base. Ya ha pasado con Cs y espero que pase también con los votantes de Vox, y que los españoles vean que si volvemos a ir a las urnas separados, al final puede gobernar la izquierda", ha declarado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press.

Casado ha admitido que hay cuestiones en las que el PP y Vox no están de acuerdo como por ejemplo Europa, dado que Vox "no está muy de acuerdo con la configuración de la Unión Europea" y "ahora es absolutamente imprescindible poder recibir la solidaridad" con los fondos europeos o con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Dicho esto, ha señalado que hay otras cuestiones en las que PP y Vox se ponen de acuerdo e incluso el partido de Santiago Abascal "se puso de acuerdo con el Gobierno para validar el decreto de fondos europeos".

Casado ha afirmado que el adversario del está "en la Moncloa" porque es el Gobierno de Pedro Sánchez, que está "empobreciendo a los españoles, debilitando el prestigio de España y dando herramientas a independentistas y batasunos". "Eso es lo que yo tengo que combatir con propuestas en positivo. Somos la alternativa para gobernar España y espero que muy pronto", ha manifestado.

EL "COSTE" DE CIUDADANOS

Al ser preguntado expresamente si dar por finiquitado a Cs, ha asegurado que "por respeto no utilizaría esa expresión", pero ha admitido que ese partido "no ha sido útil para sus votantes". Además, ha destacado que "en los gobiernos en los que ha intentado hacer una moción de censura con el PSOE", ha tenido un "coste".

"Ahora mismo yo pregunto a los votantes de Vox y Cs, con todo el respeto, ¿qué aporta Vox y Cs en relación a lo que defiende el PP? ¿Es que el PP no defiende la unidad nacional y la seguridad ciudadana, y la educación en libertad, la familia, la maternidad y la lucha contra la inmigración ilegal y la regeneración política contra las malas prácticas?", se ha preguntado.

Tras presumir de la experiencia de gestión de su partido, tanto a nivel nacional como autonómico, ha avisado que el PP "necesita volver al Gobierno de España" porque los españoles no pueden "permitirse a Sánchez más tiempo". A su entender, cuando haya elecciones generales deben salir "muy fuertes" para aplicar un programa reformista que "necesitan los españoles".

CREE QUE SÁNCHEZ INTENTARÁ AGOTAR LA LEGISLATURA

En cuanto a si cree que pueden adelantarse las generales, Casado ha dicho que él cree que Pedro Sánchez "va a intentar agotar la legislatura", si bien ha subrayado que tiene una "guerra interna" dentro del Ejecutivo que "cada vez es más evidente" entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, o entre el "sector más socialdemócrata" de Margarita Robles y el de Pablo Iglesias.

"Llega un momento en que las necesidades de Sánchez son contrarias a las necesidades de España, y la agenda que promete en Bruselas es contrapuesta a la agenda que les exigen sus socios", ha manifestado, para añadir que eso es "difícil" de mantener mucho tiempo porque en algún momento Europa "le va a pedir responsabilidades".

Casado ha recalcado que España está en una "situación crítica" y ha censurado que por sus declaraciones le hayan criticado "mucho", llamándole "antipatriota" cuando "dice la verdad a los españoles" y "pone soluciones" encima de la mesa. A su juicio, "antipatriota es ocultar las cifras y tomar las medidas que van en dirección contraria a la recuperación". "Espero que pronto haya un cambio de ciclo en España y podamos rescatar una vez más a este país", ha resaltado.

ANTE LA ESPAÑA VACIADA, DICE QUE "EL PP ES EL PARTIDO DEL CAMPO"

Ante las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero y la posibilidad de que Vox sea necesario para gobernar, Casado ha señalado que las encuestas coinciden en que el PP "tendrá más escaños que una posible alternativa de izquierda y de extrema izquierda", por lo que en ese caso "no necesitarían el sí de ningún otro partido en la investidura".

"Eso permitiría gobernar con las manos libres y aplicar un programa de gobierno sin necesitar coaliciones que, tanto en la Comunidad de Madrid como en la región de Murcia y Castilla y León han llegado a malograr la legislaturas por deslealtades a la hora de negociar los Presupuestos o incluso negociar mociones de censura con el PSOE", ha indicado.

Por eso, el presidente de los 'populares' ha defendido la necesidad de que de las elecciones del 13 de febrero salga un Gobierno "fuerte" para Castilla y León que dé estabilidad y siga bajando impuestos porque, a su juicio, "España no está para bromas".

Al ser preguntado por la 'España vaciada', el presidente del PP ha resaltado que el PP es el "partido del campo" porque "durante muchas décadas ha representado a ganaderos y agricultores" y ha apoyado la pesca y la caza. Frente a ello, ha dicho que el Gobierno "arremete todo el tiempo contra este sector".

Además, ha afirmado que frente a propuestas de partidos con "intereses localistas, hace falta un proyecto de país" y ha destacado el modelo de un partido fuerte como el PP para defender los intereses del campo en contraposición al multipartidismo porque "cuando hay más partidos hay más cesiones" a independentistas o "ahora a los cantonalistas". A su entender, Alfonso Fernández Mañueco puede "seguir representando perfectamente al mundo rural".

Al ser preguntado si está acabado el conflicto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con el congreso del PP madrileño, Casado no ha entrado en detalles y ha expresado su apoyo a la gestión del Gobierno madrileño, saludando iniciativas como la de fomentar la natalidad.