Casado mantiene que el PP no facilitará la investidura a Sánchez y ve una irresponsabilidad ir a nuevas elecciones

VÍDEO:Casado mantiene que el PP no facilitará la investidura a Sánchez y ve una

BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha dejado claro este domingo que su partido mantiene el rechazo a facilitar la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez con una abstención y aunque ha considerado que sería "una irresponsabilidad" ir a nuevas elecciones ha avisado de que el PP no tiene miedo a este escenario.

"No le vamos a facilitar la investidura porque no solo lideramos la oposición, sino que somos la alternativa al Partido Socialista en España. Y no sería bueno para España quedarnos sin oposición y sin alternativa", ha asegurado a la prensa a su llegada a la reunión de los 'populares' europeos previa a la cumbre de líderes de la UE.

Casado, que ha asegurado que acudirá a otra ronda de consultas si la convoca Sánchez como ha hecho "siempre", ha avisado de que sería "una irresponsabilidad" ir a nuevas elecciones en España pero ha dejado claro que este escenario no le da miedo al PP.

"Si él quiere forzar las cosas para ir a unas segundas elecciones a nosotros no nos da miedo, pero al mismo tiempo decimos que es una irresponsabilidad", ha asegurado Casado, para quien "los españoles están hartos ya te tener que ir a votar para tener que resolver los problemas de aquellos que han ganado las elecciones y deberían intentar una investidura".

El líder del PP ha considerado que "no tiene mucho sentido" que Sánchez pida a los partidos constitucionalistas, es decir PP y Cs, que se abstengan para facilitar su investidura y luego pacte "en Badalona con los radicales independentistas" y en Navarra "con Bildu y Geroa Bai".