Casado pide a Sánchez comparecer en Congreso e impulsar plan de choque económico para parar el impacto de coronavirus

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, interviene en una rueda de prensa convocada ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección del PP donde han propuesto un plan de choque económico con bajada de impuestos para parar el impacto del c

En su decálogo, que se abre a negociar, incluye bajar impuestos, devolver 2.500 millones a CCAA por IVA o mantener la reforma laboral

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de choque con un "paquete de medidas extraordinarias y urgentes" para frenar el impacto económico del coronavirus, en el que incluye bajadas de impuestos, devolver los 2.500 millones que adeuda a las autonomías en concepto de IVA, más teletrabajo o mantener la reforma laboral.

Así lo ha avanzado el líder de los 'populares' en una comparecencia ante los medios en la sede del PP, en la que ha afeado al jefe del Ejecutivo la falta de explicaciones en la crisis por el Covid-19, que ya afecta a cerca de un millar de personas afectadas y casi una veintena de fallecidos. De hecho, ha solicitado su comparecencia ante el Pleno del Congreso cuando los planes emprendidos lo hagan "recomendable", ya que a su juicio lleva semanas "sin dar la cara".

"EL GOBIERNO EMPIEZA A IR POR DETRÁS"

Casado ha señalado que el PP va a seguir "apoyando" al Gobierno como ha hecho desde el inicio de esta crisis sanitaria, "a pesar de que Sánchez no actuó así en la crisis del ébola" y "responsabilizó" a Mariano Rajoy, pero cree que hay que tomar medidas "urgentes" e "inmediatas" para dar "más tranquilidad" a los ciudadanos.

El líder del PP ha justificado este paso por parte de su partido alegando que empiezan a ver "descoordinación" en algunas situaciones y les "preocupa" que el Gobierno "empiece a ir por detrás de los acontecimientos". Es más, ha dicho que cuando el Gobierno no propone "nada" tiene que ser la oposición la que lo haga.

"El Gobierno nunca puede ir por detrás de una crisis de estas características y por ello ahora le tendemos la mano como hemos hecho estas semanas pero no solo para apoyarle sino para impulsar medidas más urgentes e inmediatas que contenga la expansión del virus en España y dé más tranquilidad a nuestros compatriotas", ha enfatizado.

Por todo ello, Casado ha planteado a Sánchez un "plan de choque" con 10 puntos de urgente necesidad" para paliar los efectos económicos del coronavirus a través de un real decreto-ley con el apoyo del PP. Según ha añadido, su formación estaría dispuesta a negociar esas medidas.

EL DECÁLOGO DE MEDIDAS DE CASADO

En primer lugar, ese plan de choque aboga por reducir a la mitad el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados, en concreto al turismo. Y suprimir este impuesto temporalmente a la empresa en zona de cuarentena; aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas y suprimir las subidas fiscales anunciadas, tanto la financiera, las tecnológicas, y las medioambientales.

El PP también plantea devolver los 2.500 millones de euros adeudados a las CC.AA. para reforzar su gestión sanitaria y de educación; aprobar un Plan de Contingencia sanitaria para reforzar los recursos de las autonomías; aprobar un fondo de garantía para pymes y autónomos con línea de liquidez específica para que no les supriman el crédito, en colaboración público-privada con la banca, el IG, el Banco Central Europeo y el Bando Europeo de Inversiones.

Además, los 'populares' proponen ampliar a 12 meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndola a los 50€ iniciales y rebajar otros módulos en los sectores más afectados; cancelar la "contrarreforma" laboral para garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas y autónomos, e impulsar el teletrabajo.

El PP también plantea aprobar una partida extraordinaria para financiar las bajas por aislamiento y la reducción de jornada, aportando fondos públicos a las empresas y permitir que los trabajadores afectados por un ERE no consuman su tiempo de prestación durante la suspensión del contrato.

El plan de choque incluye aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar la de empresas afectadas, y cancelar toda la subida propuesta en las bases mínimas y el destope de la máxima. También apuesta por aprobar un paquete legislativo para eliminar trabas burocráticas, potenciar la unidad de mercado y la internacionalización, con refuerzo de personal en puertos y aeropuertos y un plan de comercio exterior y fomento del turismo.

MEDIDAS EN "POSITIVO" Y "TENDIENDO LA MANO"

Casado ha señalado que el PP de forma "responsable" y "constructiva" y en "positivo" tienden la mano a Sánchez para impulsar este paquete de medidas a través de ese decreto ley que podría aprobarse mañana mismo en Consejo de Ministros.

"Estamos dispuestos a negociar y que no se incluyeran todas", ha dicho Casado, para añadir que "no resta credibilidad" a su partido el hecho de que planteen algunas medidas que ya formaban parte de su programa electoral. Según ha agregado, el Gobierno "sabe que hay un partido responsable con el que se puede llegar a acuerdos" y eso es lo que hoy quería trasladar a la opinión pública.

Además, ha avanzado que el PP va a solicitar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para que explique la gestión de la crisis del coronavirus y ha dicho que confía que en esta ocasión no dilate esas explicaciones. "Creo que puede hacerlo cuando los planes ya emprendidos lo hagan recomendable", ha manifestado, para insistir en que es "compatible pedir aclaraciones" con ejercer la acción parlamentaria.

"PEDIMOS MÁS COORDINACIÓN ENTRE LOS MINISTROS"

En materia sanitaria, medidas sobre control de transportes o educativas, el PP "respeta la postura de los expertos y las autoridades" y "lo único que pueden hacer es ofrecer la leal colaboración de las administraciones autonómicas lideradas por el Partido Popular".

"Solo pedimos que haya más coordinación entre los ministros y los partidos del Gobierno para que no veamos episodios como la guía de Trabajo de la semana pasada", ha señalado, para agregar que hay que actuar porque Italia tenía hace unas semanas cifras similares a las de España y ahora está en una situación de cuarentena.

En cuanto a si cree que fue oportuna la manifestación del 8 de marzo ante la actual situación, ha indicado que "son medidas que tienen que tomar los expertos", si bien ha admitido que hay personas que no entendieron las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidiendo a las personas que tuvieran síntomas que no acudieran cuando la enfermedad se presenta "tardía". "Yo no entendí tampoco esa diferenciación", ha apostillado, para pedir que todas las medidas que se puedan tomar en el futuro se hagan de forma "coordinada y responsable".

Al ser preguntado cómo valora el cierre de los colegios en Vitoria y si la Comunidad de Madrid podría seguir ese camino, Casado ha insistido en que en temas educativos, sanitarios o de emergencias el PP mantiene una "leal colaboración" con las instituciones implicadas y que las medida que redunden en mayor protección para la salud pública tendrán el apoyo de su formación.

El presidente del PP no se ha puesto en contacto con el Gobierno antes de anunciar este plan. Fuentes del PP consideran que tiene que ser el Ejecutivo el que contacte con el primer partido de la oposición y sostienen que, en caso de que lo haga, el líder de su partido siempre está abierto a reunirse con el presidente del Gobierno como ha hecho en el pasado cuando le ha llamado.