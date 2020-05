Casado ve "normal" que la UE tenga "recelos" con España y exija la misma condicionalidad que Sánchez a las CCAA

Dice que la actuación de Sánchez "recuerda a lo que hacían Tsipras y Varoufakis", unos "pulsos" que acabaron con Grecia "rescatada"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha fundido 20.000 millones en los decretos electorales del último año, duplicando el déficit pactado con la UE" y ha subrayado que en esta situación es "normal" que Bruselas "tenga ciertos recelos". Además, ha reconocido que las ayudas europeas "tendrán la misma condicionalidad que el Gobierno de España le está poniendo a las comunidades autónomas".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Casado ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo este domingo que van a dar líneas de liquidez a las autonomías pero "tienen que cumplir con el déficit".

"El 0,2% les ha mantenido (a las CCAA en 2020), lo cuál es excesivamente exigente para lo que están sufriendo las autonomías las autonomías porque son ellas las que están pagando los gastos sanitarios", ha manifestado.

"SE FUNDIÓ 20.000 MILLONES EN DECRETOS ELECTORALES"

Al ser preguntado entonces si es partidario de esa condicionalidad europea, Casado ha respondido que él no está diciendo que "sea partidario" sino que Europa sostiene que para tener "garantía" de que "le devuelvan el dinero, hay que tener credibilidad".

"Y un Gobierno que se ha fundido 20.000 millones en los decretos electorales del último año, duplicando el déficit pactado con la UE, pues hombre, es normal que la UE tenga ciertos recelos a que vuelvan a cumplir", ha afirmado.

Dicho esto, ha asegurado que el PP está apoyando "la posición del reino de España en las instituciones comunitarias" porque es "leal" a su país y a su Gobierno, "a diferencia de lo que hacía la oposición de Sánchez cuándo el PP gestionaba otras crisis económicas y otras pandemias".

Eso sí, ha señalado que eso no quiera decir que el PP no tenga "una posición bastante clara" sobre lo que hay que hacer en términos económicos, sociales y de relaciones internacionales en esta crisis del coronavirus, "que no es lo mismo que está planteando Sánchez".

"INTENTA BUSCAR EL CHIVO EXPIATORIO DE LA UE"

Casado ha acusado a Sánchez de "intentar buscar el chivo expiatorio de la UE" y ha añadido que eso "recuerda a lo que hacían Tsipras y Varoufakis" en Grecia. "Los famosos pulsos que acabaron al final con Grecia rescatada y con sus pensiones recortadas un 40%, el sueldo funcionarios otro 30% y las prestaciones por desempleo otro 20%. Y los jubilados griegos yendo al cajero y solo pudiendo sacar 20 euros diarios", ha enfatizado.

El líder de los 'populares' ha señalado que Pablo Iglesias elogiaba a Tsipras y "hasta le prologó un libro" y ha subrayado que él no quiere que lo que ocurrió en Grecia hace casi una década pase ahora en España.

"Para ello digo que hay que ser responsables y creíbles. Y para decirle a un sueco, un alemán o un francés que te dejen dinero cuando has incumplido el déficit y te lo has fundido en decretos electorales, por lo menos lo que tienes que hacer es decirle la verdad, no ocultar el déficit y no poner a la oposición de parapeto para tus planes", ha indicado.

Dicho esto, ha señalado que el PP está a favor de que la Comisión Europea "dé fondos para los parados, que el Banco Europeo de inversiones dé fondos para las empresas que mantengan empleo y que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública española al nivel que lo está haciendo, hasta 120.000 millones de euros hasta diciembre".

"¿VA A ACUDIR AL RESCATE?"

Eso sí, ha dicho que el PP lo que quiere saber es si España va a acudir al rescate europeo como insinuó el primer ministro italiano, Guiseppe Conte. A su entender, Sánchez debería informar cuanto antes si va a solicitar ese rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) porque es "el que tiene los datos sobre como está el tesoro y la caja".

Casado ha avisado de que ese rescate "por mucho que digan lo contrario tiene una condicionalidad per se" como cuando alguien solicita un préstamo. "Por tanto, que no nos engañen, si acuden al MEDE va a haber una condicionalidad", ha insistido.

Preguntado si cree que a España le conviene pedir ese rescate, Casado ha reiterado que él no tiene las cuentas públicas de España si bien ha señalado que no se cree las cuentas públicas que ha ofrecido la vicepresidenta Nadia Calviño. A su entender, "no tiene mucho sentido que diga que va a caer la economía casi 10 puntos pero que la recaudación solo va a caer cinco".

"Y parece curioso que digan cuánto va a ser el déficit en el 2020 pero oculten el de 2021. ¿A qué suena esto? A que ellos están ocultando los ajustes en el gasto público que van a tener que hacer el año que viene su acuden a ese mecanismo de liquidez que ya la señora Calviño no negó que podían acudir", ha advertido, para exigir al Gobierno "transparencia, rigor y competencia".

PARTIDARIO DE BAJAR Y PERDONAR IMPUESTOS

Casado se ha mostrado partidario "no solo de perdonar sino de bajar impuestos", ya que, según ha dicho, será "mejor recaudar menos impuestos a que una empresa cierre" y "encima" el Gobierno tenga que "pagar las prestaciones por desempleo a sus trabajadores".

"El Gobierno se equivoca porque está haciendo solo planes frente a una crisis de demanda pero lo que tenemos también es un shock de oferta y las medidas que está poniendo es como intentar sacar agua en un naufragio con un colador", ha manifestado.

Así, ha dicho que se necesitan "medidas de oferta" que pasan por una bajada de impuestos, flexibilización del marco laboral "frente a la anunciada derogación de la reforma laboral" del PP, y la eliminación de "cualquier traba burocrática que esté lastrando el crecimiento empresarial, el emprendimiento o la supervivencia de esas empresas".