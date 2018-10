Catalá reprocha al PSOE que su forma de entender la Memoria Histórica sea apoyar el homenaje a 335 chequistas en Madrid

Actualizado 20/02/2018 18:21:10 CET

El senador socialista Frances Antich dice que el recorte de ayudas no ha sido por la crisis sino por una cuestión ideológica

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado este martes al expresidente balear y senador socialista Francesc Antich que su forma de entender la Ley de Memoria Histórica sea apoyando el memorial que va a celebrar el Ayuntamiento de Madrid de los fusilados en la posguerra y que incluye a 335 "chequistas asesinos" entre los represaliados por el franquismo.

Así ha respondido el ministro durante su intervención en el Pleno del Senado calificando de "torpeza" y "malas intenciones" el homenaje que planea llevar a cabo el Consistorio madrileño, asegurando que no le parece el mejor ejemplo de demostrar la reconciliación y el tratamiento de la Memoria Histórica.

Durante su turno de pregunta, el senador Antich ha denunciado que el Ejecutivo ha dejado la Ley de Memoria Histórica "en vía muerta" y que si se ha interrumpido la concesión de ayudas y subvenciones para la exhumación de fosas no es debido a la crisis económica, "que no empezó en 2012", sino "a una firme voluntad ideológica".

Por ello le ha pedido que se destine una partida específica y suficiente para mejorar esta Ley --que no recibe dotación desde el año 2013-- y que no "chantajeen" más con la aprobación de los Presupuestos para este año. "La dignidad de los españoles no debería ser moneda de cambio de nada", ha precisado el senador socialista.

"LA LEY SE APLICA CADA DÍA"

En su turno de respuesta, el ministro de Justicia ha insistido en que esta Ley, aprobada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, "se aplica cada día" y que a la misma se están dedicando recursos personales y medios materiales. Al hilo ha indicado que existe un mapa de fosas de la Guerra Civil que identifica 2.457 agujeros y 45.000 víctimas y que la página web de esta Ley ha recibido casi un millón de visitas.

Catalá también ha dicho que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recibido cerca de 2.500 declaraciones de reparación de víctimas del franquismo y que él ha firmado más de 840 reconocimientos de estas características. "Las leyes se cumplen aunque no haya partidas presupuestarias, hay que trabajar sin duda para dignificar la memoria, pero no desde un planteamiento ni revanchista ni sectario", ha sentenciado el ministro en su intervención en la Cámara alta.