CatECP pide que PDeCAT y ERC aprovechen la tramitación de los PGE para "sentarse a hablar"

Publicado 15/01/2019 17:58:58 CET

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CatECP en el Parlament, Susana Segovia, ha pedido al PDeCAT y ERC que aprovechen el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "para aceptar sentarse a hablar" y entre todos hallar medidas para mejorar la vida en Cataluña y España.

En rueda de prensa este martes, Segovia ha asegurado que su partido ha dado apoyo a las cuentas presentadas por el Gobierno, pero que estarán "muy vigilantes para que el acuerdo se cumpla".

"Esperamos que la aprobación de los presupuestos sea un paso adelante para que Pedro Sánchez tenga claro hacia dónde debe mirar, para que mire hacia las fuerzas que le dieron apoyo en la moción de censura", ha afirmado Segovia.

La portavoz de los comuns ha defendido que "vetar ahora y ponerse al lado en la foto del PP y Cs en sus enmiendas a la totalidad no favorece nada ni a Cataluña ni al resto del Estado", y ha advertido que eso supondría prorrogar los presupuestos del PP y poner al Gobierno en una inestabilidad sin saber lo que puede venir después.

En cuanto a los presupuestos autonómicos, Segovia ha explicado que han acudido a reuniones sectoriales en la Conselleria de Salud, Interior y Universidades pero que no les han presentado datos concretos, sino que han hablado del sentido general de las propuestas: "Salimos de las reuniones como hemos entrado", ha concluido Segovia.

Además, ha anunciado que tomarán la iniciativa en medidas fiscales "desde la vía legislativa", ya que, según ella, no pueden esperar, y a finales de semana concretarán más novedades.

"Hasta ahora no hemos visto avances en las propuestas políticas, inversiones o reforma fiscal", ha criticado Segovia, que ha dicho que queda mucho por trabajar, y es probable que no se avance en ese sentido, por lo que no pueden seguir esperando.

NOMBRAMIENTO CCMA

Segovia ha anunciado que llevarán al pleno de la semana que viene una propuesta de reforma de los nombramientos del consejo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y el Consell de l'Audiovisual de Cataluña.

Ha pedido a los grupos parlamentarios que haya una tramitación rápida que apruebe "una nueva ley que garantice una mayor participación, pluralidad y profesionalización de estos órganos antes del verano".