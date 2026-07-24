CC pide al GobiernO un balance completo y actualizado de la ayuda a Venezuela un mes después de los terremotos

Archivo - La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión de control al Gobierno - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha solicitado al Gobierno de España que facilite un balance completo y actualizado de la respuesta ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Venezuela a raíz de los terremotos registrados en el país caribeño el pasado 24 de junio, que se ha cobrado la vida de cerca de 5.400 personas y ha dejado miles de heridos y cientos de desaparecidos.

Un mes después de la tragedia, la representante del CC en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara exigiendo al Gobierno que dé cuenta de distintas cuestiones relacionadas con la ayuda desplegada por España, su grado de ejecución y las actuaciones previstas para la recuperación de Venezuela.

Valido recuerda en su iniciativa, recogida por Europa Press, que los seísmos provocaron "una catástrofe de enorme magnitud", con un número de pérdidas humanas "muy elevado" y que aún se siguen contabilizando, desapariciones, miles de heridos y damnificados, desplazamientos de familias y graves daños en viviendas, infraestructuras y servicios esenciales.

CANARIAS, "ESPECIALMENTE PREOCUPADA"

Una crisis que ha generado "una especial preocupación en Canarias", donde, según palabras de Valido, existen profundos vínculos históricos, migratorios, familiares y afectivos que unen al Archipiélago con el país suramericano, donde residen una importante comunidad de españoles descendientes de emigrantes canarios, al igual que las islas cuentan con una "considerable" diáspora venezolana.

Tras repasar la respuesta inicial dada en los días posteriores a los terremotos, movilazando un millón de euros de ayuda de emergencia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), activando distintos mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria y desplegando el hospital de campaña del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START), Valido ve necesario, un mes después, que el Ejecutivo detalle la ejecución efectiva de los recursos comprometidos y las actuaciones previstas con vistas a las fases de recuperación y reconstrucción.

Por ello, quiere que el Gobierno precise las medidas de ayuda ha adoptadas desde los terremotos, así como el importe comprometido y la cantidad efectivamente desembolsada hasta la fecha. Además, aspira a que le dé cuenta de los medios humanos y materiales desplazados a Venezuela y el balance de las actuaciones desarrolladas, pero también la asistencia consular prestada a los ciudadanos españoles residentes en las zonas afectadas.

Por último, Valido pregunta si el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido contacto o coordinación algunas con el Gobierno de Canarias y con las entidades representativas de la comunidad canaria en Venezuela, además de qué nuevas medidas tiene previsto adoptar durante las fases de recuperación y reconstrucción.