CC reclama descuento directo para el combustible y un "marco diferenciado" para Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria-PNC dio a conocer este lunes las propuestas que elevarán al Gobierno de España de cara a que se tenga en cuenta la situación y las singularidad canaria en el plan estatal de respuesta a la guerra y entre las que incluyen que las islas tengan un descuento directo para el combustible y un "marco diferenciado".

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, apuntó en rueda de prensa que el documento de medidas de los nacionalistas remitida al Estado es fruto de las reuniones y contactos mantenidos con los sectores, con los agentes sociales y económicos del archipiélago y de un equipo de trabajo "que se puso a trabajar desde el minuto uno tras la invasión de Rusia a Ucrania para abordar las consecuencias en la economía canaria".

En el caso de los carburantes, adelantó que los nacionalistas demandarán una "devolución directa" al consumidor similar a la puesta en marcha en Francia y Portugal y que supondría un descuento directo del distribuidor al consumidor que oscilaría entre los 30 céntimos por litro, los 40 céntimos por litro en el caso de Fuerteventura y Lanzarote y hasta los 50 céntimos por litro para La Palma, El Hierro y La Gomera.

"Con esta medida pretendemos que se compense el precio de la gasolina y gasóleo en las islas, la más cara de España si se excluyen los impuestos", señaló.

Al respecto, argumentó que los impuestos que se pagan por el combustible son más bajos que en el territorio peninsular, por este motivo, una bajada de impuestos "apenas incidiría en el bolsillo de los canarios y canarias".

De la misma forma, CC reclamará la declaración de Obligación de Servicio Público, figura contemplada por la Comisión Europea para las RUP con el fin de garantizar el abastecimiento a un precio asequible en La Gomera, El Hierro y La Palma, así como, la deducción del 50% de las facturas de combustible para los autónomos en el IRPF, independientemente de si su actividad profesional está relacionada con el transporte.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN

El líder de los nacionalistas canarios y también senador por la Comunidad Autónoma insistió en que la bajada impositiva anunciada por el Gobierno del Estado "no tendrá apenas repercusión en Canarias" por lo que "se corre el riesgo de que la situación se agrave en un territorio que no solo tiene que afrontar la situación de lejanía e insularidad, la dependencia del sector del transporte y la recuperación de un sector turístico muy castigado por la pandemia sino la de un Gobierno de Canarias que sigue oponiéndose a una rebaja fiscal que incida directamente en los bolsillos de los canarios y canarias y que dé un respiro al tejido económico y productivo del archipiélago".

Los nacionalistas mostraron su preocupación por el impacto que la tendencia inflacionista está teniendo en las personas y familias más vulnerables por lo que CC propone "extender el descuento del bono social de electricidad del 60 al 70% de descuento de forma generalizada" y que se mantenga más allá del 30 de abril previsto por el Estado.

Otra de las medidas fiscales propuestas por los nacionalistas y anunciada por la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, es la deflactación de los tramos del IRPF de acuerdo con la evolución real de los precios, al menos con respecto a 2020 y 2021 para que tenga un efecto neutro en la presión fiscal, así como una subida en términos absolutos de las deducciones, exenciones, bonificaciones y reducciones destinadas a las familias, apoyo a la adquisición y alquiler de vivienda, apoyo a los jóvenes para ayudas escolares y el mantenimiento de todas aquellas modificaciones que se puedan acometer por el Estado "de manera que no vaya en contra de los establecido en el REF".

La diputada autonómica hizo un llamamiento para que los criterios de Canarias, España y Europa para adecuar las medidas de actuación en las islas sean homogéneos y complementarios de forma que "contribuyan a que los efectos de la crisis sean menos severos en Canarias y se evite el cierre de empresas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo".

CANARIAS ES LA COMUNIDAD "MÁS VULNERABLE"

En este contexto, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, que el pasado viernes adelantó en una reunión con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, las propuestas de los nacionalistas canarios, alertó de la delicada situación que atraviesan sectores como el primario, el sector turístico o el del transporte en Canarias como consecuencia de la subida de precios del combustible y de la energía, fundamentalmente.

Oramas argumentó que la escalada de precios de los combustibles "penaliza a un sector turístico que no se ha recuperado aún de la pandemia y del que depende la economía del archipiélago".

La diputada enfatizó en que "en una situación como la actual, Canarias es la comunidad más vulnerable" pues tiene el mayor el mayor coste de la cesta de la compra de todo el país y en las islas no capitalinas "muchísimo más", pero también tiene el precio del carburante más caro de todo el país.

De la misma forma, recordó que en Canarias dependen "absolutamente del exterior", está índice de paro mayor de España, el sector turístico no se ha recuperado de la pandemia y los sectores industriales, agrícolas y pesqueros "son pequeñitos" por lo que si no se actúa inmediatamente "no podrán seguir adelante".

BONIFICACIÓN DE TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS

Por este motivo, anunció que los nacionalistas defenderán que el Plan de respuesta a la guerra contemple la bonificación de las tasas aeroportuarias y portuarias tanto para tráficos nacionales como internacionales, así como de las tasas de ruta y navegación tanto para residentes como turistas; ayudas directas a las compañía aéreas y marítimas para compensar el incremento del combustible; la ampliación del descuento del 75% de residente a los canarios que hayan trasladado su residencia a otro lugar de península o Baleares; la ampliación y bonificación del billete aéreo y marítimo a los residentes en España al 50% y el incremento a las ayudas a los productos derivados del petróleo.

Asimismo, reclamarán una actualización de las ayudas del REA para compensar los nuevos costes adicionales sin que vaya en detrimento de ningún sector y aprovechando, entre otros, el remanente del ejercicio de 2021.

De la misma forma, se refirió a la "grave" situación que está atravesando el sector ganadero en las islas por los sobrecostes de los insumos ganaderos, que han aumentado hasta un 40% más en el caso de los piensos en el último año y un 20% en el caso de los forrajes en lo que se lleva de año, "lo que mantiene asfixiado al sector".

La diputada reivindicó también que el Plan estatal contemple un incremento de las partidas del Posei adicional y ayudas específicas para el sector pesquero, entre ellas la ampliación de la cuota de atún, ayudas directas al sector para paliar el alza de los precios del combustible y la suspensión de las tasas portuarias.

La portavoz nacionalista apuntó igualmente que la compensación recogida en el REF al transporte de mercancías se amplíe a determinados productos que son básicos en para el sector industrial canario, así como se impulse medidas para la reducción del coste energético y se cree una línea de ayudas directas al sector industrial.

Los nacionalistas reclaman, además, en el documento de propuestas remitido al Ejecutivo medidas como la revisión de los contratos públicos adjudicados previos a febrero de 2022; el incremento de las partidas destinadas a depuración u extracción del agua para riego y complementar las ayudas al agua de consumo por la repercusión del alza del precio de la energía.

Asimismo, exigen que se abone de forma íntegra la deuda del convenio de carreteras y que se contemple medidas específicas para el apoyo a empresas, pymes y autónomos de las islas.