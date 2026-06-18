CC, sorprendida de que un mes después Zapatero siga sin "respuestas": "Todo lo que tenemos es el vacío"

Archivo - La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha mostrado este jueves su sorpresa por el hecho de que, pese a haber contado con un mes para preparar su declaración judicial, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no haya ofrecido "respuestas" ni "explicaciones" ante el juez José Luis Calama. "Todo lo que tenemos es el vacío", ha comentado.

Así se ha expresado en los pasillos del Congreso tras el paso de Zapatero por la Audiencia Nacional y la decisión del juez que le investiga de mantener sus imputaciones por su supuesta influencia para la concesión del rescate a Plus Ultra y las relativas a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron intervenidas en su despacho.

"Es difícil valorar unas explicaciones que no se han producido. No hay explicaciones ni respuestas que permitan sacar conclusiones. La única conclusión es la del juez, que mantiene las imputaciones porque se sostiene la posible comisión de delitos", ha resumido Valido.