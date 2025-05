CCAA del PP reprochan al Gobierno no atender sus preocupaciones y creen que la Conferencia de Presidentes no será útil

Las comunidades socialistas califican de "decepcionante" la falta de acuerdo y piden a las del PP "unos mínimos de consenso institucional"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han reprochado este miércoles al Gobierno que no atienda sus temas y preocupaciones, tras la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, señalando que esta última no será útil. Una reunión en la que no han conseguido aprobar el orden del día para la cumbre de Barcelona, y, por ahora, se mantiene el plan inicial de Moncloa de hablar únicamente de vivienda y formación profesional y universitaria.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afeado al Ejecutivo que busque una Conferencia de Presidentes de "monólogos" y que rechace abordar en la cita de principios de junio los temas que afectan a las comunidades autónomas.

En la misma línea, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de "formato inútil e inservible" la Conferencia de Presidentes, argumentando que en la reunión de hoy "se ha venido a querer imponer un formato para que vuelva a ser un monólogo del presidente del Gobierno".

Asimismo, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado el voto en contra de la comunidad a la propuesta de orden del día planteada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: "El ministro se niega a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos y de lo que hemos planteado más de diez comunidades autónomas que son las que tenemos la mayoría".

Paralelamente, la consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha advertido que la nueva convocatoria "no tendrá utilidad para los ciudadanos" si no se responde a las preocupaciones de las comunidades y si no existe deliberación ni diálogo, como señala que ya ocurrió con la celebrada en Santander el pasado mes de diciembre, en la que "ninguno de los temas ha conseguido resolverse"; lamentando así la "ofuscación" del Gobierno.

En este sentido, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de Galicia, Diego Calvo, ha criticado la "cerrazón total" del Ejecutivo a aceptar las propuestas de las comunidades, alegando que este "sigue en sus trece", "no entiende absolutamente nada" y "sigue manteniéndose en una posición que es errónea".

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha afirmado que su comunidad seguirá defendiendo que se debatan demandas como el sistema de dependencia o el déficit de profesionales sanitarios, entre otras.

Al hilo, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha denunciado que en el encuentro "la imposición ha intentado callar las propuestas solicitadas por la mayoría de las comunidades autónomas". Además, el Gobierno de la Región de Murcia --de la mano del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de Murcia, Marcos Ortuño-- ha expresado su "rotundo rechazo" a la pretensión del Ministerio de "dejar fuera del orden del día" la reforma del sistema de financiación autonómica. "Para nosotros es vital", ha dicho.

LAS CCAA SOCIALISTAS PIDEN "CONSENSO" A LAS DEL PP

En contraposición, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado de "decepcionante" que las comunidades no hayan sido capaces de acordar un orden del día, expresando que, si bien el Ministerio ha hecho "un esfuerzo importante" por incorporar la mayoría de los asuntos planteados por las comunidades, "parece que hay quien venía a este comité preparatorio para que no hubiera acuerdo".

Por su parte, el conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, ha indicado que para la comunidad la vivienda es el tema prioritario, aunque ha asegurado que no se oponen "a ningún debate" y que le gustaría "escuchar las propuestas que hagan el resto", remarcando no obstante, que el espacio para poder abordar la financiación es, a su juicio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Con ello, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha apelado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a "restablecer unos mínimos de consenso institucional".

EL GOBIERNO SOSTIENE QUE HABÍA CEDIDO ANTE EL PP

Tras más de tres horas de reunión, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado en declaraciones a los periodistas que el Gobierno había aceptado incluir algunos puntos planteados por el PP, como la financiación autonómica u otros asuntos.

Sin embargo, a la hora de votar, las comunidades autónomas del PP han hecho valer su mayoría para rechazar finalmente el orden del día que se había perfilado durante la reunión. Por ello, a priori, se mantienen los dos temas que había planteado el Gobierno central, aunque no se descarta una nueva reunión preparatoria.

Según ha detallado el ministro, el Gobierno había aceptado añadir al asunto de la vivienda otros subtemas como la adquisición de casas por parte de extracomunitarios, como pedía Canarias, o el asunto de la 'okupación', tal y como reclamaban las comunidades del PP.

Torres también ha sostenido que ha cedido ante las comunidades del PP al haber incluido inicialmente en el orden del día el asunto de la financiación autonómica, así como el del modelo energético, el pacto migratorio e infraestructuras.

"Y a pesar de todo eso han votado en contra", ha lamentado Torres, que ha apostillado que el Reglamento de la Conferencia de Presidentes especifica que se necesitaban diez votos a favor para que salga adelante el orden del día, por lo que el PP ha impuesto su mayoría.