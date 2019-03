Celaá: PP y Ciudadanos frivolizan al acusar al Gobierno de gobernar con proetarras

Publicado 03/03/2019 11:44:35 CET

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, acusa a PP y Ciudadanos de frivolizar cuando sostienen que Pedro Sánchez gobierna con el apoyo de los proetarras, en relación con Bildu, que apoyó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

En una entrevista con Europa Press, la titular de Educación y Formación Profesional cree que estos partidos "no saben lo que dicen" cuando hacen tales acusaciones. "Yo he vivido en el País Vasco 14 años escoltada", ha recordado quien fuera consejera en el Gobierno vasco y trabajase con los socialistas Fernando Buesa y José Ramón Recalde, el primero asesinado por ETA y el segundo sufrió un atentado en 2000 cuando los terroristas le dispararon en la cara.

"No saben lo que fue la kale borroka y no saben lo que ha sido ETA. Me parece que toda comparación es odiosa, pero en este caso particularmente lo es", ha denunciado Celaá.

Para la portavoz, quienes formulan tales acusaciones frivolizan porque este Gobierno se ha mantenido absolutamente leal con todo lo que significa la Constitución, ha avanzado en el diálogo desde el primer día", ya que su filosofía ha sido que "había que ir con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra".

"Eso mismo ha hecho todo el Gobierno durante todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo se pueden arreglar las crisis, los conflictos en democracia si no es por la vía del diálogo?", se ha preguntado. "Si dialogar es vulnerar la Constitución, cuál es la fórmula alternativa", ha zanjado.