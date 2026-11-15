Ceuta tendrá desde mañana un asiento permanente en el Comité de las Regiones de la UE

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atiende a los medios de comunicación para tratar asuntos de actualidad. A 6 de noviembre de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). El presidente del PP de Ceuta y presidente de la Ciudad Autónoma - María José López - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad autónoma de Ceuta se incorporará este lunes al Comité de las Regiones de la UE, por lo que obtendrá un asiento permanente en este órgano, según ha avanzado este domingo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto público del PSOE en Ponferrada (León).

El ministro ha asegurado que el Gobierno está "haciendo avanzar un paquete europeo" que contempla esta representación permanente para Ceuta en el Comité Europeo de las Regiones, cuya aprobación está prevista para este lunes.

De esta manera, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, será miembro titular de la delegación española en el Comité de las Regiones y podrá participar por primera vez en el próximo plenario de los días 2 y 3 de diciembre. Así, la ciudad autónoma contará con voz propia en este órgano consultivo de la UE, que representa a los entes regionales y locales de los Estados miembros.

Vivas llegará a este órgano gracias a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, quien el pasado mes de septiembre anunció su renuncia a su puesto en el Comité de las Regiones para que Vivas pudiese acceder a él. El objetivo de este cambio, según comentó García-Pelayo, es que Vivas "se haga oír" y pueda trasladar la situación de Ceuta al órgano europeo.