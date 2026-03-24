El CGPJ archiva cuatro quejas de particulares contra el juez Peinado pero mantiene abiertas dos presentadas por Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante un coloquio con motivo de la publicación del libro ‘Sobre el imperio de la ley’, de Javier Cremades, en Forbes House, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este martes por unanimidad archivar cuatro diligencias informativas abiertas tras quejas de particulares contra el juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, si bien ha acordado seguir investigando dos presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Según ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha adoptado la decisión de cerrar esas quejas de particulares en base al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, partidario del archivo.

Pero ha acordado devolver a Conde, "para que las complete" y también por unanimidad, las diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas de Bolaños contra Peinado por su forma de tomarle declaración como testigo en la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno.

Y ha retirado del orden del día, "para mayor estudio", la diligencia incoada por las denuncias contra Peinado formuladas por Más Madrid y el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita por haber acordado fuera de plazo la prórroga de la instrucción de una causa en la que se investiga un delito de malversación.