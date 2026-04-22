El CGPJ encomienda una nueva medición de las cargas de trabajo "adecuadas" de los órganos judiciales

Archivo - Fachada del Consejo General del Poder Judicial, en el CGPJ, a 8 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado encomendar al Servicio de Inspección un nuevo sistema de medición de las cargas de trabajo "adecuadas" de los órganos judiciales.

Según ha comunicado este miércoles, esta propuesta del órgano de gobierno de los jueces da continuidad a los trámites para ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2023 que "condenó" al CGPJ, a petición de varias asociaciones judiciales, a regular la carga de trabajo de la carrera a efectos de salud laboral.

Este nuevo sistema de medición se basará en "una evaluación de los datos con los que cuenta el Servicio de Estadística Judicial del CGPJ de aquellos órganos judiciales con cargas de trabajo y rendimientos estables, a fin de utilizarlos como estándares para la evaluación de los porcentajes de carga de trabajo", ha explicado el CGPJ.

El CGPJ ha precisado que los trámites para la ejecución de la sentencia del Supremo se desarrollan "en paralelo" a los trabajos para reformar el reglamento de la carrera judicial, "que incluirá una regulación de la protección de la salud de los jueces y magistrados", un elemento "esencial de la independencia judicial".

Asimismo, incorporará medidas como "la creación de un servicio especializado en salud judicial, el establecimiento de canales directos de comunicación y participación con la carrera judicial, la definición de indicadores de rendimiento saludable y la habilitación de mecanismos específicos de información, formación y transparencia".

LOS DETENIDOS, PRESENCIALES ANTE EL JUEZ DE GUARDIA

Asimismo, el CGPJ ha acordado que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el juez de guardia de forma presencial y no telemática.

El CGPJ ha indicado que la aprobación de este acuerdo ha tenido lugar tras conocer que la puesta a disposición judicial de los detenidos en algunos partidos judiciales se estaba practicando por medios telemáticos, prestando declaración desde comisaría y no mediante su traslado a presencia del juez de guardia.

Aunque durante la pandemia el CGPJ, según ha recordado en otra nota, permitió que "con las debidas garantías" las declaraciones pudieran organizarse desde dependencias policiales por medios telemáticos, ahora la situación obliga a revisar esa decisión.

No obstante, el Consejo precisa que el protocolo "no impedirá a cada juez resolver excepcionalmente y por causa justificada" la declaración del detenido de forma telemática, "en la forma y con las condiciones previstas en las leyes procesales".