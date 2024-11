Chiva recibe a los Reyes con aplausos y una petición: "No os olvidéis de Valencia"

Vecinos se muestran muy agradecidos por la visita: "Son muy cercanos y se les ve muy afectados"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Chiva, uno de los primeros lugares de la provincia de Valencia donde la dana descargó su fuerza el 29 de octubre, ha recibido este martes con aplausos y vítores a los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, en una visita que tuvo que ser aplazada el pasado 3 de noviembre tras los incidentes registrados durante su recorrido por Paiporta, 'zona cero' de la tragedia. "No os olvidéis de Valencia", ha sido una de las peticiones que han podido escuchar en su recorrido de una vecina.

Los monarcas, en una visita que no se había convocado públicamente, han llegado a la localidad pasadas las 11.30 horas, con la Plaza del Ayuntamiento como primera parada, donde les ha recibido la alcaldesa, Amparo Fort, y los concejales en primera línea de la recepción y la Reina se ha fundido en fuerte abrazo a una niña que le aguardaba. Todo ello bajo un fuerte dispositivo de seguridad y una gran expectación mediática.

En el recorrido también participaban el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Víctor Ángel Torres, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

En el Ayuntamiento, habilitado como Centro de Mando, han sido informados por la alcaldesa de los trabajos que se realizan y han tenido un encuentro con voluntarios y personal de los servicios de emergencias.

Sus Majestades han firmado asimismo una dedicatoria en el libro de honor: 'Saludamos con gran afecto, cariño y nuestro apoyo y solidaridad en esta visita que hacemos tras los devastadores efectos de la dana en muchos municipios de Valencia. A todos en Chiva desearos mucho ánimo para afrontar la recuperación con la necesaria ayuda'.

Algunos de los vecinos llevaban desde poco antes de las 10.00 horas frente a las puertas del consistorio para coger sitio. La noticia de la visita real se propagó desde anoche por chats grupales. "Hemos venido a ver a los reyes sí, pero no a Mazón, no quiero decirle nada, pero no sé si me voy a poder contener, lo hemos pasado muy mal", confesaba una vecina.

El 'president' ha sido recibido con gritos aislados exigiéndole su dimisión: "a tí no te queremos", "si tuvieras algo de decencia habrías dimitido", "Mazón a Picassent", "sinvergüenza", o "dónde estabas comiendo", le han espetado en alusión a la tarde de la dana, mientras, otros pedían "respeto" para los monarcas. Uno de los vecinos ha asegurado que, sin la presencia de los políticos, la recepción a los monarcas aún hubiera sido mayor.

A continuación, los Reyes han iniciado un recorrido por las zonas más devastadas y se han dirigido a la Plaza de la Constitución, saludando sin prisas a los numerosos vecinos que les esperaban apostados a los laterales del camino, dándoles las mano y escuchando sus historias.

La alcaldesa ha conducido a los monarcas hasta el barranco de Chiva, cuya crecida provocó graves daños en el municipio, dejó ocho víctimas mortales en el término municipal --con fecha de 14 de noviembre--, y donde los bomberos han tenido que apuntalar edificios emblemáticos como la Mutua. Fort les ha detallado cómo fue la crecida del agua, unas explicaciones que ha escuchado con atención. El ministro también se ha asomado por el barranco para ver los estragos.

Tanto Felipe VI como doña Letizia se han ido parando en las casas y negocios más afectados por la avenida de agua de agua hasta la pasarela provisional levantada sobre la calle Enrique Ponce para permitir el paso entre los dos núcleos en los que parte el barranco a Chiva. Ahora solo aguanta el peso de un máximo de ocho personas.

Los vítores a los monarcas les ha acompañado todo el recorrido, se han parado a hacerse fotos con los vecinos y se han comprometido a no olvidarse de esta tragedia, incluso han trasladado su voluntad de regresar para Navidades y les han asegurado que "van a llegar todas las posibles ayudas a todos los afectados y a procurar la máxima aceleración", señalan algunos chivanos con los que han conversado.

"HA SIDO MUY EMOCIONANTE"

"Ha sido muy emocionante, nos han cogido de las manos, son muy humanos, estaban muy emocionados", relata una de las vecinas. "La espera ha valido la pena", añade otra. Una de ellas ha pedido a doña Letizia hacerse una fotografía y ha accedido, declara ufana una señora enseñando la instantánea: "Es muy agradable, muy cercana, me ha dicho que mucho ánimo y mucha fuerza, al Rey lo he visto solo de lejos, tanta suerte ya no he podido tener". Otra joven también muestra con júbilo un selfie: "La he visto muy afectada".

Otro de los vecinos, que también ha conseguido estrechar la mano de don Felipe, explica que ellos viven arriba en la montaña y han querido bajar a Chiva a saludar al Rey porque "representa a España": "No es un político, es una persona que viene a ver al pueblo".

La visita a Chiva estaba programada para el 3 de noviembre pero los incidentes registrados en Paiporta --donde vecinos lanzaron barro a la comitiva e insultaron al 'president' Mazón y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, llevaron a aplazarla. No obstante, los monarcas se comprometieron con la alcaldesa a retomarla en breve. Posteriormente, se han desplazado a Utiel y a Letur en Albacete.