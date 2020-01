Chivite dice que a EH Bildu "le queda dar el paso de la condena" a ETA, pero que "es una "fuerza más en el Parlamento"

Publicado 14/01/2020 14:27:59 CET

Afirma que "la derecha vivía mejor con ETA" y que "a la izquierda abertzale le pedíamos que abandonara las armas y lo está haciendo"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que EH Bildu "es una fuerza política más presente en el Parlamento de Navarra", pero ha señalado que le "queda un paso por dar, que es la condena a ETA y reconocer que los asesinatos estuvieron mal".

Chivite ha indicado, en una entrevista con Radio Euskadi recogida por Europa Press, que "la derecha vivía mejor con ETA" y que "a la izquierda abertzale le pedíamos que abandonara las armas y defendiera sus posiciones desde un punto de vista político y democrático y es lo que está haciendo". "Todas las fuerzas políticas del Congreso y del Parlamento navarro tienen la misma legitimidad", ha aseverado.

Según ha dicho, EH Bildu "es un partido legítimo, pero es verdad que a Bildu le queda un paso por dar, esa condena y reconocer que los asesinatos estuvieron mal". "Hay integrantes en EH Bildu, como EA, que sí que lo han hecho en otros momentos políticos y condenan, pero no la formación política en sí", ha dicho, para señalar que le gustó escuchar al diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute "cuando dijo que quería para todas las víctimas memoria, reparación y justicia pero le faltó la condena de la violencia".

Chivite ha señalado que "la derecha, tanto navarra como española porque ya no hay diferencias entre UPN y PP y Vox, manosea e instrumentaliza todo, a la Guardia Civil, a las víctimas del terrorismo, al Rey". "No asumen el papel que tienen, de que están en la oposición", ha censurado.

La jefa del Ejecutivo ha indicado que "el instrumento de esta legislatura va a tener que ser el diálogo sí o también, no solo por la abstención de EH Bildu porque no tiene mayoría suficiente para sacar adelante determinadas cuestiones". "Tenemos que construir las decisiones entre todo el arco parlamentario, en este caso, con la oposición, EH Bildu y Navarra Suma", ha dicho, para insistir en que hace falta "diálogo, diálogo y diálogo".

Ha defendido que, en su Gobierno, "hay coherencia en los mensajes que se trasladan desde los distintos departamentos y la hay porque hay un programa de Gobierno acordado". "Hay una hoja de ruta ambiciosa y eso hace que, aunque hablen distintas personas del Gobierno, hay una coherencia en los mensajes", ha dicho.

Chivite ha manifestado que las discrepancias se abordan "en privado", pero ha indicado que en el acuerdo de Gobierno "también se pactaron las discrepancias, que son públicas y conocidas". "Se intentarán solucionar primero entre los grupos que sustentan al Gobierno y de no ser así se debatirán en el Parlamento y se buscarán mayorías para sacarlas adelante", ha expuesto.

Sobre si Navarra ha sido pionera del nuevo tiempo político, la presidenta ha dicho que la Comunidad foral "viene de trayectoria de Gobiernos de coalición" y "la política española se ha navarrizado en el sentido de que es la primera vez que hay un Gobierno de coalición en España". "A España ha venido también esa modernización de la política como ya existe en otros países de la UE", ha indicado.

Preguntada en qué se de diferencia su Gobierno del dirigido por Uxue Barkos, ha manifestado que "en algunas cosas hay una continuidad pero se diferencia en que es un Gobierno de coalición" y que "en el programa de acuerdo hay mayor acento en cuestiones que no son las identitarias". "La principal diferencia es la impronta que se marca desde la Presidencia, que es del Partido Socialista y no de Geroa Bai", ha expuesto.

En referencia a la transferencia de tráfico a Navarra, Chivite ha indicado que el tema de la Guardia Civil es "una polémica absolutamente falsa". "Todos los Gobiernos de Navarras, y digo todos, han pedido al Gobierno de España las competencias de tráfico", ha dicho, para señalar que no entiende la polémica.

A este respecto, ha afirmado que la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra "es una cuestión que tenemos que negociar con el Estado" y "hay un acuerdo". "Veremos en qué condiciones, pero se van a pedir las competencias de manera exclusiva para la Policía Foral", ha aseverado y ha precisado que no será gestionado de manera inmediata porque no cuenta la Policía Foral con los efectivos suficientes.

Ha manifestado que la ley de Policías de Navarra "ya habilita la pasarela" por lo que "cuando se hizo la ley se contemplaba la exclusividad para la Policía Foral". "Se hará en un medio plazo", ha afirmado, y ha detallado que "harían falta unos 150 o 200 efectivos más de Policía Foral".

María Chivite ha indicado que no sabe "en qué momento Navarra Suma ha cambiado de opinión" sobre la presencia de la Guardia Civil en las carreteras. "No hay más que ir a la hemeroteca y ver qué decían los consejeros de UPN; desde Rafael Gurrea, Javier Caballero... pedían las competencias de manera exclusiva y Miguel Sanz siendo presidente también", ha comentado.

En cuanto al euskera, ha precisado que el decreto del euskera se ha abordado a raíz de la sentencia del TSJN y "estamos en la modificación buscando la normalización lingüística"; "estamos trabajando internamente". "Queremos que el euskera cuente como mérito y tenemos que ver cómo hacemos para que no sea recurrible", ha indicado, para señalar que el euskera "debe ser valorado" pero "la sentencia dice que en la zona no vascófona no puede ser valorado".

Ha hablado también de la ikurriña, "una bandera que hay navarras y navarros que la sienten como propia pero no podemos legislar sentimientos individuales". "Una cosa son los sentimientos individuales de cada uno, pero tenemos claro cuáles son los símbolos propios de la Comunidad foral, la bandera de Navarra", ha manifestado.

La presidenta ha indicado que colocar la ikurriña en un ayuntamiento navarro "atenta contra la ley" y "de hecho se puede sancionar". "No hace falta una ley de Símbolos que sancione para eso, de hecho no la tenemos y sigue habiendo ayuntamientos sancionados", ha apuntado, para afirmar que eso no se va a modificar.