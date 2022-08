Chivite respalda el decreto de ahorro energético y dice que Navarra hará aportaciones

PAMPLONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha respaldado el real decreto con medidas de ahorro energético propuesto por el Gobierno de España y que se debate este jueves en el Congreso de los Diputados, y ha afirmado que Navarra "hará sus aportaciones" en este ámbito.

Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios, que el real decreto recoge medidas que también se están adoptando en el resto de países europeos y ha afirmado que "son medidas de lógica, que cada uno en nuestra casa también las estamos tomando básicamente porque la factura aprieta el bolsillo". "No entiendo este debate que no aporta absolutamente nada. Es una necesidad que tenemos que hacer, y yo me alegro de que este real decreto salga adelante", ha afirmado.

Además, ha asegurado que esta real decreto lleva aparejadas "dos ventanas de oportunidad, y es que se va a tramitar como proyecto de ley, por lo tanto se van a poder hacer más aportaciones, porque aquí de lo que se trata es de sumar y de ser constructivos, y también a las comunidades nos han pedido que hagamos nuestras aportaciones".

"Yo ya le trasladé a la secretaria de Estado de Energía que Navarra hará sus aportaciones, porque a lo que nosotros nos interesa sobre todo es la eficiencia energética en el marco industrial, que es el gran consumo que Navarra tiene, y también la industria navarra tiene que hacer esa transición y trabajar en la eficiencia energética porque también le interesa, porque la factura también les aprieta a ellos", ha afirmado.