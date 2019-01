El cierre del Gobierno de EEUU impide a su embajador en España asistir a la recepción en el Palacio Real

Publicado 22/01/2019 17:27:20 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cierre parcial de la Administración estadounidense ha impedido a la Embajada de Estados Unidos en Madrid enviar un representante a la recepción que los Reyes han ofrecido este miércoles al Cuerpo Diplomático acreditado en España.

Fuentes conocedoras del proceso que se vive en Estados Unidos han explicado a Europa Press que el Departamento de Estado tiene su actividad muy ralentizada y sus representantes no pueden participar en eventos públicos. Se mantiene, eso sí, la actividad consular.

El embajador Richard Duke Buchan III, que llegó a Madrid enviado por Donald Trump a finales de 2017, asistió el año pasado por primera vez a esta recepción que los Reyes celebran cada mes de enero en el Palacio Real. Este año, sin embargo, ha estado ausente de la primera celebrada con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La situación particular del cierre del Gobierno de EEUU ha hecho que el embajador no haya podido, tampoco, delegar su asistencia en otra persona de la representación. No es extraño que, en ausencia del embajador de un determinado país, acuda en su lugar el encargado de negocios o el primer consejero de la Embajada.

El cierre parcial de la Administración de Estados Unidos, que dura ya un mes, continúa ante la falta de acuerdo presupuestario entre el presidente y la Cámara de Representantes, controlada desde el 3 de enero por los demócratas, dado que Trump reclama una partida de 5.700 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México.