El Circuito 107 Programa Cultural lleva este fin de semana el teatro a cuatro municipios de la provincia de Sevilla

Representación de la compañía El Espejo Negro. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 107 Programa Cultural 2026/2027 celebra dentro de su programación funciones de teatro en cuatro municipios de la provincia de Sevilla durante este fin de semana.

Según ha indicado la Diputación de en una nota, el programa nace con el objetivo de "sostener la programación de los espacios escénicos municipales y dinamizar sectores clave como el teatro, la danza, la música, el flamenco, la magia, el cine y el circo".

Se trata de una herramienta" estratégica de cohesión social, diseñada especialmente para garantizar que los ciudadanos de localidades con menos de 20.000 habitantes accedan a la cultura en igualdad de condiciones".

El viernes 10 de abril a las 20,30 horas, el Teatro de la Casa de la Cultura de Sanlúcar la Mayor recibirá a la compañía El Espejo Negro con su espectáculo 'ES-PUTO, Cabaret'. Una obra definida por su carácter rompedor, humorístico y sarcástico dirigida exclusivamente a público adulto.

Ese mismo día y el sábado 11, la Casa de la Cultura de Cantillana será el epicentro de dos propuestas distintas. El viernes a las 20,00 horas, la compañía LamaraÑa Teatro presentará el musical de comedias 'Lope express. Un musical de comedias'.

Por su parte, el sábado, el turno será para los más pequeños con el montaje 'Ad Libitum', de Lapso Producciones, a las 18,00 horas.

El viernes 10 de abril en el marco de la Feria del Libro local de Aznalcóllar, en el Teatro Municipal Pepe Fernández a las 20,30 horas tiene lugar la representación de 'La Isla del Tesoro', una cita ineludible para el público familiar.

Por último, el Teatro Ciudad de las Cabezas de San Juan acogerá este domingo a las 20,00 horas la representación de 'El diario del asesino de la regañá', gracias a la compañía Sofía Aguilar Producciones. Una obra que conjuga humor negro y señas de identidad sevillanas para garantizar la diversión del espectador.