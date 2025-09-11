El CIS presenta hoy su barómetro de septiembre, el primero tras el empate técnico de julio y los incendios forestales

Archivo - El presidente del CIS, José Felix Tezanos, a 26 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentará este jueves el avance de resultados de su barómetro de opinión del mes de septiembre, la primera encuesta desde el empate técnico entre PSOE y PP que se registró en julio y tras la ola de incendios forestales que asoló varias comunidades este verano.

En el barómetro de julio, el PSOE sufrió su mayor descalabro en las encuesta del centro que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, pues perdió más de siete puntos en un mes y su estimación de voto se quedó en un 27%. Si no fue superado por el PP fue porque los 'populares' también perdieron, en su caso ocho décimas, y se anotaron un 26.5%.

La distancia entre los dos grandes partidos fue de solo medio punto a favor de los socialistas, lo que se considera un empate técnico ya que es inferior al margen de error que contiene la propia encuesta.

VOX, DISPARADO

Y el partido que se disparó en el barómetro de julio fue Vox, que marcó récord llegando a una estimación de voto del 18,9% mientras que Sumar se quedo en el 7,8%, con Podemos a poco más de tres puntos (4,4%).

Desde entonces, el Gobierno perdió un decreto ley a finales de julio por falta de apoyos y los incendios forestales asolaron Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid, entre otras zonas de España, mientras los partidos políticos se cruzaban reproches y acusaciones.

El trabajo de campo del barómetro habrá recogido la repercusión de la entrevista del presidente Pedro Sánchez en TVE, la primera que concedía a una televisión en el último año y con la que abría el curso político.

También puede tener incidencia en la encuesta los bombardeos en Palestina por parte de Israel, un tema por el que el CIS suele preguntar cada mes, junto con la guerra en Ucrania, Eso sí, previsiblemente el barómetro no recogerá los efectos de las últimas medidas del Gobierno contra el Gobierno Netanyahu, ya que se adoptaron el pasado 8 de septiembre, acabadas las entrevistas.