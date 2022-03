Ciudadanos acusa al Gobierno de estar "dormido" ante los problemas de los españoles: "Vive pisando moqueta"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado hoy al Ejecutivo de ser un "gobierno palaciego" que está "dormido" ante las reclamaciones de los miles de manifestantes congregados el domingo en las calles de Madrid en defensa del mundo rural.

Bal ha señalado que muchas de las personas que se manifestaron ayer en Madrid se preguntaban por qué el Gobierno no pisaba la calle, los campos o las granjas. "Es un gobierno palaciego, del Palacio de la Moncloa, que vive pisando moqueta", ha sostenido el portavoz.

En rueda de prensa, Bal ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir haciendo "oídos sordos" a las reclamaciones de los manifestantes, que "no tienen más tiempo, porque están cerrando sus negocios" debido al alto coste de los combustibles o de la factura de la luz. "España ya no aguanta más mientras el Gobierno sigue dormido y mirando para otro lado", ha dicho el portavoz de Cs.

LAS MEDIDAS, INMEDIATAS

Bal ha expresado que Sánchez se cree que los trabajadores del mundo rural y los transportistas son "tontos" al pedirles "paciencia", que "no paga facturas". "Hay que ofrecer soluciones a agricultores, ganadores, transportistas, pescadores... Sólo quieren algo justo: poder trabajar sin arruinarse", ha proclamado.

Así, ha emplazado al Gobierno a adoptar soluciones desde mañana mismo, en el Consejo de Ministros, antes incluso del Consejo Europeo: "La gente quiere poder trabajar para ganar el dinero suficiente para mantener a sus familias, su vida, sus campos y sus explotaciones". El portavoz ha criticado a Sánchez por poner como "excusa" a Europa para mantener impuestos, lo que a su juicio es una muestra de "cobardía".

Según Bal, la manifestación del mundo rural fue "histórica", al tiempo que ha insistido una vez más en la necesidad de aplicar medidas a corto y medio plazo para contrarrestar esta situación, y ha pedido de nuevo sacar a Unidas Podemos del Gobierno de España.