Ciudadanos califica de "mesa del chantaje" el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos considera que la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno central y la Generalitat, que se reunirá el próximo miércoles en el Palacio de la Moncloa, es en realidad la "mesa del chantaje", y lamenta que en ella solo estén representados una parte de los partidos catalanes.

Así lo han dicho tanto la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, como el portavoz adjunto, Edmundo Bal. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha afirmado que esta "mesa del chantaje" supon una "humillación" para los catalanes que sufren "el yugo nacionalista".

"Esto no es una mesa de Cataluña con España, es una mesa del Gobierno de (Pedro) Sánchez con sus socios de gobierno separatistas", ha señalado. Según ha indicado, los partidos que se han "enfrentado al nacionalismo" en Cataluña no forman parte de ella, y el jefe del Ejecutivo central no contestó a la líder de la oposición en esta comunidad, Lorena Roldán (Cs) cuando le solicitó una reunión.

"UNA OFENSA A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

La portavoz de la formación naranja en el Congreso ha subrayado que "donde se dialoga de Cataluña es en el Parlamento de Cataluña", que es donde están representados todos los partidos, y "donde se dialoga sobre el futuro de España y la soberanía nacional es el Congreso de los Diputados".

"Eliminar a los partidos y a los votantes de esos partidos que no son el separatismo o el partido del Gobierno me parece una ofensa a la democracia española", ha manifestado.

En la misma línea, Edmundo Bal ha afirmado que los problemas de Cataluña se deben abordar "dentro de las instituciones que establecen las leyes" e incluyendo a "todos" los partidos, también los "constitucionalistas".

"Llamar a esto mesa de diálogo cuando se trata de una mesa de chantaje para q Pedro Sánchez y su socio de Podemos se perpetúen en el poder y saquen adelante su ley de presupuestos me parece un eufemismo", ha apuntado.

Además, ha avisado de que el primer requisito para poder iniciar un diálogo es "aceptar la ley, no desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional y no decir que 'lo volveremos a hacer'", en referencia a las palabras de algunos líderes soberanistas catalanes tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.

De la mesa entre el Gobierno central y la Generalitat, constituida para abordar el "conflicto catalán", forman parte Sánchez, el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, y varios ministros, que conversarán con el presidente del Govern, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, y otros cargos de la Generalitat y diputados y dirigentes de ERC y Junts per Catalunya.