Ciudadanos ceutíes de origen marroquí increpan a Alvise en Ceuta: "Aprovecháis la situación para sembrar odio"

Una ciudadana de Ceuta porta una bandera de España. - EUROPA PRESS

CEUTA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ciudadanos ceutíes de origen marroquí ha increpado este sábado al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, cuando se encontraba en un bar de la ciudad autónoma antes del inicio de la manifestación convocada por su formación a las 20.00 horas en la plaza de los Reyes de Ceuta, el mismo lugar en el que a las 18.00 horas estaba prevista otra concentración convocada por Núcleo Nacional.

Alvise, que se encontraba escoltado por la Policía Nacional y acompañado por el 'influencer' político Vito Quiles, ha sido recibido con gritos de "perseguís a los débiles" y "aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio" por parte de varios vecinos, que también han coreado consignas como "yo soy español, español" y "no te equivoques, yo estoy en mi país".

Otros de los ciudadanos congregados en la zona han reprochado también la presencia de Alvise y Quiles en la ciudad en plena crisis migratoria. "Estamos sufriendo y vosotros os aprovecháis de la situación", han expresado.

"Si sois islamófobos aquí en Ceuta, a la puta calle. No os queremos aquí. Sin violencia, ¿eh? No vamos a empujar. Estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, igual que ustedes. Y yo con mi libertad de expresión le digo que se vaya usted con su puto racismo a la puta mierda", ha exclamado por su parte otro ciudadano que se encontraba en la zona.