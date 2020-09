Ciudadanos obligará a los partidos a retratarse en el Congreso sobre los militares de 45 años

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos obligará la próxima semana a todos los partidos políticos a definir su posición en el Congreso respecto a la salida de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años. El partido defenderá una moción consecuencia de interpelación que reclama la suspensión de esta medida durante la actual crisis económica, que sitúa en al menos los años 2020 y 2021.

El diputado 'naranja' Miguel Gutiérrez debatió el asunto la pasada semana con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y defendió la necesidad de frenar este "ERE encubierto" que saca a los militares de las Fuerzas Armadas cuando cumplen 45 años, máxime después de su contribución a la lucha contra el coronavirus y la dificultad actual para encontrar otra salida laboral.

Robles recordó que se trata de una medida incluida en la Ley de Tropa y Marinería y los militares que ingresaron en los Ejércitos y la Armada ya la conocían. Por ello, apostó por mejorar los cursos de formación que les garanticen un título educativo e impulsar los convenios con otras administraciones para facilitar su reinserción en el mercado laboral civil.

El debate se ha traducido en una iniciativa que Ciudadanos defenderá esta semana en el Congreso y someterá a votación de todos los grupos parlamentarios. La iniciativa pide que se paralicen todas las salidas de militares temporales durante este año y el próximo, al menos.

Pero además, quiere que el Ministerio de Defensa impulse la elaboración de una Ley de la Carrera Militar única, que integre a la Tropa y Marinería, "que no discrimine por edad y que incluya a los Reservistas de Especial Disponibilidad, con el fin de garantizar una carrera profesional digna para todos los militares".

La situación de los militares temporales ya fue objeto de debate la pasada legislatura en una subcomisión creada al respecto en la comparecieron decenas de expertos, responsables públicos y asociaciones de las Fuerzas Armadas. De ella salió un dictamen con recomendaciones que ahora Ciudadanos quiere que se revise para evaluar cuántas de sus medidas se han cumplido.

"Un país no puede dar este trato a sus servidores públicos y, muy especialmente, a quienes arriesgan su vida por proteger la vida de los demás. Si su situación era vergonzosa antes, el hecho de que no se le haya puesto freno durante la presente coyuntura, es enteramente incomprensible. No se entiende que el Gobierno no haya tenido la voluntad de encontrar la fórmula para revertirla, si quiera de manera temporal", denuncia el partido liderado Inés Arrimadas.

EL PP PROPONE ALARGARLO A LOS 47 AÑOS

Pero además, el PP ha presentado también una proposición no de ley sobre los militares temporales instando al Gobierno a alargar hasta los 47 años su estancia en las Fuerzas Armadas, dando así plazo para que se pongan en marcha las medidas acordadas en la subcomisión parlamentaria vinculadas con aspectos de formación, de reinserción en el ámbito civil, sobre cultura de defensa y en relación a otras administraciones públicas y sector privado.

Los 'populares' creen que es necesaria la renovación de efectivos en la escala de tropa y marinería para garantizar el desempeño de las funciones que tienen encomendadas pero asume la necesidad de alargar su periodo de estancia hasta que las medidas acordadas tengan efectos reales.

Por su parte, Vox registró una proposición de ley para la aprobación de una ley única de la carrera militar que integrara a todas las escalas de las Fuerzas Armadas y acabara con la temporalidad en la tropa y marinería.