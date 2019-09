Ciudadanos pide explicaciones al presidente del Senado por el posible plagio y le insta a dimitir si es cierto

Actualizado 10/09/2019 14:58:37 CET

Rivera afirma que, según Sánchez, "si eres socialista puedes plagiar y la culpa es de los demás"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha pedido explicaciones al presidente del Senado, Manuel Cruz (PSC), por las informaciones sobre el posible plagio en su manual de Filosofía y ha afirmado que, en el caso de que sean ciertas, debería dimitir.

"La acusación es muy grave, exigimos que dé explicaciones", ha declarado la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, al entrar en la reunión de la Junta de Portavoces. Además, espera que ofrezca esas explicaciones de manera voluntaria, no al verse obligado por la oposición.

Posteriormente, el líder del partido naranja, Albert Rivera, también se ha pronunciado sobre la noticia publicada este martes por el diario 'ABC', que asegura que, en su libro 'Filosofía contemporánea', el presidente de la Cámara Alta y profesor universitario copió textos de al menos nueve autores sin entrecomillar y sin citarlos.

SI ES CIERTO, CRUZ TENDRÁ QUE DIMITIR

Rivera ha pedido a Cruz que "dé la cara" y exponga su versión en el Senado porque "no basta con un comunicado". "Si lo que hoy ha salido publicado fuera cierto, solo hay un camino: la dimisión", ha advertido.

Eso sería, a su juicio, lo que exigiría el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, si el implicado fuera de Cs. "Según la tesis de Sánchez, si eres socialista puedes plagiar y la culpa es de los demás. Pero si no eres socialista, estás jodido, porque entonces hay que dimitir", ha asegurado.

El presidente de Ciudadanos considera que "tener el carnet socialista" otorga "una especie de aura que te protege", mientras que "si no eres socialista te va mal todo", una situación de la que ha dicho estar "harto".

En este sentido, ha criticado las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha tachado de "lamentables" las acusaciones contra Cruz y las ha enmarcado en una "barra libre" de ataques al PSOE. "Siempre es lo mismo. Cuando les pillan a ellos, la culpa es de los demás", ha indicado.

TAMBIÉN SE INVESTIGARÁ A SÁNCHEZ Y A CASADO

Rivera ha mencionado a distintos dirigentes políticos cuya formación o títulos académicos se han puesto en cuestión, como el propio Sánchez --por un supuesto plagio en su tesis doctoral--, el presidente del PP, Pablo Casado, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

Ante estos casos, se ha preguntado si "hay que ser militante del PP o del PSOE para que te regalen un doctorado" o para "plagiar sin que pase nada", mientras la mayoría de los españoles pagan sus matrículas, asisten a clase y realizan los trabajos necesarios para obtener un título.

"Les quiero decir que no todos somos iguales y que esto se va a investigar, por mucho que Casado o Sánchez no quieran", ha asegurado, censurando que ambos políticos se ayudaran mutuamente al impedir que el Parlamento analizara estos asuntos. Así, ha rechazado que se sigan "tapando este tipo de fraudes", porque los ciudadanos no pueden pensar que el Congreso o el Senado son "un cachondeo" y que "estar en política es un chollo".