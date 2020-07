Ciudadanos reafirma su voluntad de negociar unos Presupuestos de emergencia nacional

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Senado y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, ha reiterado este lunes la disposición de su partido para negociar con el Gobierno los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ante la situación de "emergencia nacional" que atraviesa el país y que, a su juicio, exige "dejar de lado las discrepancias" y buscar puntos de acuerdo entre todas las formaciones políticas.

En rueda prensa, Roldán ha defendido que la situación de crisis "económica, sanitaria y social" que atraviesa España requiere que todos los partidos estén "a la altura de las circunstancias" y actúen "con responsabilidad" para sacar adelante unos presupuestos "de emergencia nacional".

"Si se nos llama, vamos a estar ahí", ha asegurado sobre la disposición de Ciudadanos a responder a una llamada del Gobierno, al que ha señalado como el responsable de ponerse en contacto con todos los grupos políticos y "propiciar" esa negociación.

Roldán cree que España atraviesa una situación por la que ninguna formación puede permitirse no dejar de lado "las discrepancias" y sentarse a la mesa con el Ejecutivo para intentar sacar adelante unos Presupuestos Generales.

Según ha apuntado, tras el Fondo de Recuperación aprobado por la Unión Europea, España deberá hacer "reformas importantes". "Y que nadie dude de que nosotros vamos a ser responsables y leales", ha garantizado sobre el partido liderado por Inés Arrimadas.

De hecho, Lorena Roldán ha asegurado que en Ciudadanos no están preocupados por datos electorales, como sí cree que hacen otros partidos, y centran todos sus esfuerzos en colaborar a la aplicación de todas las medidas necesarias para paliar el Covid-19.

La portavoz de Cs en el Senado no ha querido así valorar los datos del último sondeo del CIS --en el que los 'naranjas' apenas varías respecto al anterior barómetro-- y ha insistido en que la situación de España es "tan grave" que toda su atención está puesta en los datos de la pandemia.

"Me cuenta mucho ponerme a mirar encuestas, cómo vamos o cómo no. No estamos ahora en cálculos electorales sino que tenemos todos nuestros esfuerzos centrados en salvar vidas y salvar empleos. Es muchísimo lo que nos jugamos", ha subrayado.