Ciudadanos urge a bajar impuestos, afea a Bolaños falta de "concreción" y se teme "trampas" fiscales

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha exigido este miércoles al Gobierno que no espere al día 29 para bajar impuestos y tome medidas ya para paliar los efectos de la inflación, ha afeado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "falta de concreción" sobre los planes del Ejecutivo en esta materia y ha confesado que teme "trampas" fiscales para evitar que se "enfade" Podemos y no haya una nueva brecha en el Ejecutivo.

Así lo ha indicado Bal tras reunirse, junto a la portavoz económica de la formación, María Muñoz, con Bolaños y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en el marco de los contactos abiertos por el Gobierno para recabar propuestas para el plan nacional destinado a amortiguar los efectos de la crisis agravada por la guerra de Ucrania.

Tras un encuentro que ha calificado de "cordial y amable", Bal ha echado en cara al Gobierno que actúe con "tibieza" e "inconcreción", que prometa que bajará el precio de la energía, pero el día 29 de marzo y que, encima, no concrete cómo.

También le ha recriminado que quiera utilizar el "comodín" de Bruselas y le ha emplazado a tomar medidas antes del Consejo Europeo de la semana que viene porque la ciudadanía ya está "con el agua al cuello".

OFRECE CONSENSO PERO PONE CONDICIONES

A su juicio, el Gobierno podría anunciar el mantenimiento durante todo el año del IVA de la luz en el 4% y aplicarlo también a los combustibles, como pide defiende Cs, sin necesidad de esperar a los socios europeos, pero sospecha que quiere esperar a ver si logra que Bruselas permita cambiar el método de fijación de precios de la energía para 'venderlo' como un logro.

En este contexto, Ciudadanos ha ofrecido "consenso" al Ejecutivo si bien ha trasladado a sus interlocutores que no puede avanzar su apoyo a decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros del 29 de marzo si no se le avanza qué impuestos van a bajar ni cuánto.

Tras quejarse de que el Ejecutivo se empeñe ahora en buscar esos consensos, también con los naranjas, Bal ha puesto en duda que se puedan alcanzar acuerdos en materia fiscal con Unidas Podemos dentro del Gobierno, máxime cuando el grupo confederal ha dejado claro en otras ocasiones su rechazo a los votos de Ciudadanos.

Según ha relatado, ha llegado a exigir a Bolaños que no hicieran "trampas" ofreciendo bajadas de impuestos a los carburantes y la electricidad por un lado si después van a aceptar propuestas de reformas tributarias auspiciadas por el grupo confederal. "No puede ser que lo que me vaya a ahorrar en gasolina, me lo cobren por IRPF", ha resumido.

EL GOBIERNO REPLICA: NUCLEARES NO, GRACIAS

Los representantes de Ciudadanos han acudido a la cita con Bolaños y Ribera con un documento con sus propuestas, entre las que destacan ajustar las tarifas del IRPF a la inflación, crear una mesa de la energía, un plan de aprovechamientos hidricos, revisar los permisos para las energías renovables y aumentar el sistema de interconexión energética con Europa.

También han defendido aumentar la vida útil de las centrales nucleares e invertir en su modernización, una idea que Ribera ha rechazado de plano, aunque la vicepresidenta sí ha visto bien otros puntos del texto que le ha entregado la formación naranja.