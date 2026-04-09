Clavijo lamenta la falta de quorum en la Sectorial y que la "mala política" migratoria sea un "nicho de voto fascista"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido de que el fenómeno migratorio es "un ejemplo claro de mala política" y se ha convertido en "un nicho de votos para la ultraderecha y el fascismo", al tiempo que ha lamentado la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia por falta de quórum, en un contexto en el que el archipiélago continúa con una "elevada" presión en la acogida de menores migrantes no acompañados.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por 'Nueva Economía Fórum', Clavijo ha señalado que el debate migratorio ha sido utilizado como "campo de batalla político" en Europa y ha advertido de que determinados discursos están vinculados más "al miedo que al conocimiento".

En este sentido, ha defendido que no tiene sentido mantener posiciones "insolidarias" ante la llegada de menores solos o que han perdido a sus familias en la travesía y ha reclamado acuerdos entre administraciones para dar respuesta a una situación estructural.

Asimismo, ha recordado la presión que soporta Canarias como frontera sur de Europa y ha señalado que solo en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro --con unos 11.000 habitantes censados-- llegaron más de 26.000 personas en 2024.

Además, preguntado por el denominado "efecto llamada", el presidente canario ha insistido en que este fenómeno no responde a decisiones políticas concretas, sino a factores como "el hambre, la miseria" o la reducción de los proyectos de cooperación internacional.

Estas declaraciones se han producido después de que la Conferencia Sectorial de Infancia convocada para abordar la actualización del reparto de menores migrantes no acompañados no pudiera celebrarse por falta de quórum tras la ausencia de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, a excepción de Canarias y Ceuta.

NIEGA QUE CANARIAS SEA LA ÚNICA ADMINISTRACIÓN QUE FINANCIA LA VISITA DEL PAPA

Por otro lado, Clavijo ha negado que Canarias sea la única administración que aportará financiación a la visita del Papa León XIV a España después de que --según los coordinadores del viaje--, el Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife sean, por el momento, las únicas administraciones que confirmaran aportaciones dinerarias directas a la visita, cuyo coste global superará los 15 millones de euros.

En este sentido, el presidente ha asegurado que otras instituciones públicas también asumirán costes asociados al viaje, aunque sea en especie. "Es mentira que ni Madrid ni Barcelona no vayan a poner dinero", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que este tipo de visitas implican despliegues de seguridad, infraestructuras y servicios que requieren recursos públicos.

Asimismo, ha defendido la aportación del Ejecutivo autonómico al considerar que la visita contribuirá a visibilizar la realidad migratoria del archipiélago y tendrá un impacto relevante en su proyección internacional.

ADVIERTE DE QUE CANARIAS ESTÁ "INFRAFINANCIADA"

En materia de financiación autonómica, Clavijo ha reiterado que el actual sistema está "obsoleto" y ha defendido que el Régimen Económico y Fiscal (REF) debe mantenerse al margen del modelo general para evitar que se diluyan los mecanismos de compensación derivados de la lejanía y la insularidad.

A su juicio, integrar estos recursos en el sistema ordinario supone "infrafinanciar a los canarios", ya que están destinados a corregir desventajas estructurales respecto al territorio continental.

Por último, Clavijo ha defendido el papel de Coalición Canaria en la gobernabilidad estatal y ha señalado que su formación ha alcanzado acuerdos tanto con el PSOE como con el Partido Popular en torno a la 'Agenda Canaria'.

Según ha indicado, parte de esos compromisos ya se han materializado en medidas como el transporte gratuito, fondos para obras hidráulicas, el convenio de carreteras o programas contra la pobreza y el empleo, aunque ha reconocido que su grado de ejecución no alcanza su totalidad.

UN 'DECRETO CANARIO' QUE SE NEGOCIARÁ "EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS"

En este contexto, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico trabaja con el Gobierno en la elaboración de un 'decreto canario' que permita integrar los puntos coincidentes recogidos en las agendas firmadas con ambos grupos y ha adelantado que las negociaciones con el Gobierno comenzarán posiblemente "en las próximas semanas".

Además, ha indicado que Canarias solicitará una reunión bilateral con el Ejecutivo --similar a la mantenida recientemente entre el presidente del Gobierno y el lehendakari--, con el objetivo de abordar de forma específica el cumplimiento de la 'Agenda Canaria' y reforzar el seguimiento de los compromisos adquiridos con el archipiélago.