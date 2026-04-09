Clavijo pide cogestión en los aeropuertos canarios y plantea "cambiar" al presidente de Aena "si no prioriza lo público"

Archivo - Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena - AENA / RAÚL URBINA - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado que las instituciones del archipiélago participen en la gestión de los aeropuertos canarios y ha planteado que el Gobierno debería relevar al presidente de Aena, Maurici Lucena, si mantiene una política orientada a priorizar los intereses de los accionistas frente al interés público.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por 'Nueva Economía Fórum', Clavijo ha señalado que el Ejecutivo autonómico acudirá a la próxima reunión bilateral Canarias-Estado con el objetivo de avanzar en fórmulas de cogestión aeroportuaria, en línea con el camino abierto en otros territorios.

En este sentido, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge la participación de las instituciones del archipiélago en los procesos de toma de decisiones sobre infraestructuras estratégicas y ha subrayado que, en el caso de las islas, los aeropuertos constituyen la principal puerta de entrada de su actividad económica.

"Las instituciones de un territorio tienen que tener la capacidad de participar en esa toma de decisiones, no que se tome de manera centralizada, atendiendo a otros intereses que desde luego no son los de ese territorio", ha sentenciado.

CRITICA EL ALZA DE TASAS MIENTRAS SE IMPULSAN INVERSIONES EN EL EXTERIOR

En este marco, Clavijo ha cuestionado la política tarifaria de Aena y ha advertido de que incrementos en las tasas aeroportuarias pueden poner en "riesgo" la conectividad del archipiélago y afectar a su principal fuente de riqueza.

Así, ha criticado que se encarezcan los costes aeroportuarios mientras el gestor impulsa inversiones internacionales y ha advertido que, a su juicio, estas subidas tendrán además un efecto añadido al coincidir con el incremento del precio del combustible en el transporte aéreo.

Por ello, ha insistido en la necesidad de que las instituciones canarias participen en la toma de decisiones sobre infraestructuras estratégicas y ha defendido trasladar al ámbito aeroportuario el modelo de cogobernanza existente en las autoridades portuarias, donde están representadas administraciones estatales, autonómicas y locales.

Ante esto, Clavijo ha recordado que Aena es una empresa con mayoría de capital público y ha defendido que su actuación debe responder prioritariamente al interés general. "Me parece muy bien que el presidente de Aena defienda los intereses de los accionistas privados", ha señalado, para añadir que "igual es el momento de que el Gobierno de España lo cambie para que defienda más lo público".