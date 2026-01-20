Clavijo urge a materializar la cogestión aeroportuaria en Canarias, con el mismo trato que Cataluña y Euskadi

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afronta la próxima reunión técnica con el Gobierno central con el deseo de que se materialice la cogestión aeroportuaria, instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a no tener "dos varias de medir" distintas para Cataluña y Euskadi y otra para el archipiélago.

Así se ha pronunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas después de presidir la sesión inaugural oficial de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET) al ser preguntado por la reunión técnica que mantendrán el Gobierno central y el canario.

El líder de Coalición Canaria (CC), que gobierna la comuinidad con el PP, ha recalcado que tiene la sensación de que Aena está "priorizando" la cuenta de resultados, "y no está teniendo en cuenta" a la población de las islas y lo que puede impactar el sector turístico en Canarias.

Por ello, ha insistido en reclamar al Gobierno central la materialización de esa cogestión, recordando que se enmarca en el Estatuto de Autonomía y que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se comprometió a ello en la reunión que mantuvieron hace unos meses.

PRIMAR LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO

"Queremos participar en las decisiones que se tomen en empresas estratégicas como es la gestión de nuestros aeropuertos, somos un archipiélago alejado, somos región ultraperiférica, es una infraestructura absolutamente estratégica", ha añadido Clavijo.

Al respecto, ha insistido en que la intención de su Gobierno es que las decisiones aeroportuarias "no estén supeditadas a las rentabilidades y a unos accionistas", sino que la prioridad tiene que ser la conectividad, la viabilidad del sector turístico y el bienestar de los canarios.