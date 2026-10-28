Colau apoya a Begoña Gómez ante el "acoso" que sufre y exige a Feijóo deje de "vejar" con la IA en campaña

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio en las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha defendido que Begoña Gómez, la esposa de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente una denuncia por supuesta suplantación de identidad por el vídeo elaborado con Inteligencia Artificial (IA) que publicó el PP en la precampaña. Aparte, ha vuelto a exigir a líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que se comprometa a no usar esta tecnología en campaña para vejar al adversario político.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, ha denunciado que Begoña Gómez está siendo víctima de un "acoso inadmisible" que tiene, además, "tintes machistas también muy claros".

Por tanto, le ha mostrado públicamente su solidaridad y piensa que ha hecho "muy bien" al interponer una demanda por esa presunta suplantación de identidad, insistiendo que la mujer de Pedro Sánchez "está sufriendo una auténtica campaña de acoso" y "este es el último episodio".

Luego, ha insistido en que los partidos políticos tienen una responsabilidad respeto al empleo de la Inteligencia Artificial (IA) y ha celebrado que Sánchez acepte la propuesta de no usar esta tecnología con intención de vejar a los rivales, como planteó en una carta a todos los candidatos de los principales partidos a los comicios.

Por tanto, Colau ha retado a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, que sigan el ejemplo de Sánchez de "no utilizar la IA de forma vejatoria". Es más, ha recriminado al candidato del PP que ya lo ha hecho con ese vídeo sobre Begoña Gómez y que no le inspira mucha confianza.

La también exalcaldesa de Barcelona ha comentado que ella misma ha sido víctima de "insultos sin freno en las redes" y de "pesudomedios" que se "meten en la vida privada y con su familia", Dicho esto, ha apostillado que no se va a distraer pese al "acoso de los haters y de las malas artes" durante la campaña.

Por otro lado, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno ha criticado que Feijóo se "parece tanto a la extrema derecha" que ironiza incluso con que el PP le vaya a "sugerir que se cambie de partido".

Ha insistido en que el líder 'popular' ha "comprado la agenda de la extrema derecha al 100%" y ahora tienen una ultraderecha con "dos siglas", en alusión a PP y Vox.

EL PP NO CUMPLE LA NORMATIVA EUROPEA CON LA IA

Por su parte, el ministro de Cultura y 'número dos' de la lista por Barcelona, Ernest Urtasun, ha alertado en declaraciones a TVE que la IA "es una gran herramienta de deshumanización de los rivales políticos y que el vídeo lanzado por el PP usando la imagen de la esposa del presidente es lo "contrario al reglamento europeo que regula" esta tecnología.

Urtasun ha señalado que dicho reglamento establece que no se pueden hacer 'deepfakes' si no está claramente especificado que eso es un "falseamiento de la realidad", para añadir que en el vídeo del PP esa "esa advertencia no está" o está "tan escondida que no se puede ver". Por tanto, ha acusado al PP de usar "mentiras" e imágenes con fines vejatorios y de irse por los "derroteros" de la ultraderecha para llevar la "vida política" a la "deshumanización del rival constantemente".