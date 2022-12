Colau asegura que el liderazgo de Yolanda Díaz no es cuestionado "ni por Iglesias ni por Podemos"

Espera que haga el "paso hacia adelante" y formalice la candidatura de Sumar después de Navidad

BARCELONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este miércoles que el liderazgo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es cuestionado "por nadie, ni por Pablo Iglesias ni por Podemos".

"Hay carácteres diferentes y maneras de expresarse diferentes y veo muy positivo que el liderazgo de Yolanda no es cuestionado por nadie, ni por Pablo Iglesias ni por Podemos. Nadie ha cuestionado que Yolanda debe liderar el proyecto de futuro. No he escuchado nunca este cuestionamiento", ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Colau ha considerado que Díaz "se siente más acompañada en general" y cree que es consciente de que tiene que hacer un paso hacia adelante y formalizar la candidatura de Sumar, que espera que lo haga después de Navidad.

"Desde todas la vertientes tenemos que ayudar a Yolanda y reforzar en todo lo que podamos porque es la propuesta que se necesita", ha insistido, ya que asegura que representa el diálogo, el consenso y la política útil.

Preguntada por un posible acuerdo de coalición entre Sumar y Podemos, ha dicho que desconoce cual será la fórmula y ha puntualizado: "La gente espera que vayamos juntos y reduzcamos los personalismos y sumamos los máximos apoyos".

Asimismo, ha descartado pasar a la política estatal: "Yo me veo en política municipal. Quiero a Barcelona y no lo cambiaría por nada. Estoy muy animada en el proyecto de transformación de la ciudad. Solo me planteo esto y ninguna otra cosa".