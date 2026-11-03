Colau defiende la huelga general por la vivienda y afea al PSOE haber sido cercano a "lobbies inmobiliarios"

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de octubre de 2026, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha instado a participar en la huelga general del 11 de noviembre por el derecho a la vivienda y ha lanzado que el PSOE ha sido cercano a los grandes lobbies inmobiliarios.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha celebrado esta convocatoria de paro masivo que es "muy necesaria" para exigir soluciones al alza del coste de la vida, con el caso paradigmático de la vivienda.

Colau ha admitido que "discrepa mucho" en materia de vivienda con el PSOE con el Partido Socialista en Vivienda discrepo mucho y que esta formación ha hecho políticas "muy parecidas" a las del PP en esta materia durante muchos años.

Por tanto, ha deseado que esta deriva se corrija por la "presión de la ciudadanía" y también de la que ejerce su espacio político dentro del Gobierno. Es más, ha espetado que el PSOE ha sido ""muy cercano a los grandes lobbies inmobiliarios".

En este punto, ha señalado que el exministro Joan Clos ha estado ligado a patronales del sector inmobiliario y que la exportavoz socialista en el Congreso, Montse Minguez, dimitió tras salir a la opinión pública que su pareja tiene múltiples propiedades dedicadas al sector del alquiler.

Colau también ha arremetido contra el PP dado que su única política en vivienda es, a su juicio, "liberalizar el suelo y que los especuladores hagan lo que les dé la gana", poniendo de ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.ç

INTERVENIR EN EL MERCADO FUNCIONA

La candidata de Frente Amplio ha reivindicado que las medidas de control del mercado favorecen la bajada de precios de la vivienda y ha asegurado que en Barcelona la oferta en alquiler ha aumentado tras la declaración de zona tensionada que permite topar precios.

Asimismo, ha asegurado que la solución ante la subida de precios de vivienda no depende de una sola medida sino de un conjunto de múltiples iniciativas. De esta forma, ha reivindicado su propuesta de crear un impuesto contra la acumulación de vivienda dirigido a multipropietarios, que quedarían eximidos de este tributo si ofertan sus pisos a precios asequibles.

NO QUISO ENCADENAR CARGOS TRAS DEJAR DE SER ALCALDESA

Mientras, Colau ha confrontado que tener un ministerio de Vivienda no implica el despliegue de medidas suficientes y que el ejemplo es esta legislatura, pues bajo su criterio el departamento que dirige Isabel Rodríguez "no ha hecho nada" durante este mandato y "hay que decirlo claramente y así lo está diciendo la calle". En contraposición, ha apuntado que tiene más poder en materia de vivienda el que controla la "política fiscal" o los presupuestos.

Por otro lado, la aspirante a la Moncloa en las elecciones generales ha agregado que se le ofreció en el pasado ser ministra y candidata a las elecciones europeas, pero rechazó esas propuestas porque tras salir del Ayuntamiento de Barcelona no quería caer en encadenamiento de cargos, es decir, seguir en la política "por inercia".

Ahora sí ha aceptado ser candidata al 29N y hacer "todo lo que esté en mis manos para que no haya un gobierno de extrema derecha", sino uno progresista para que se hagan "políticas que garanticen el derecho a la vivienda y acaben con la especulación".

Respecto a la fractura con Podemos y Frente Amplio, ha insistido en que su espacio político lo dieron todo para que hubiera la máxima unidad en estos comicios, pero algunos "no se quisieron ni sentar a la mesa" y no se les puede "obligar". Dicho esto, Colau ha admitido que tienen pocas diferencias programáticas con los 'morados'.