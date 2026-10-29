Colau rechaza "poner a los pies de los caballos" a empleados tras el accidente y pide a Puente asumir responsabilidades

Archivo - La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha calificado de "absolutamente inaceptable" que se ponga a los "pies de los caballos" a los trabajadores por el accidente ferroviario en Urda y ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a comparecer en el Congreso para que "de más explicaciones y asuma su responsabilidad".

Así lo ha trasladado a través de un vídeo publicado en las redes sociales tras demandar que el ministro acuda de forma voluntaria a la Diputación Permanente de la Cámara Baja y después de que la candidatura que lidera haya reclamado la asunción de responsabilidades políticas, así como una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria tras el reciente accidente ferroviario, que se suma al que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero.

Después de la comparecencia este miércoles del titular de Transporte, Colau ha enfatizado que el "factor humano puede ser uno de los elementos que explique lo sucedido" en este trágico siniestro ferroviario, pero ha querido también ser "clara" al proclamar que "aquí lo que ha fallado es un sistema de seguridad complejo".

NO ES JUSTO ATRIBUIR A UNA SOLA PERSONA EL FALLO

"Sería absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos. Atribuir a una sola persona este fallo tan terrible no solo sería injusto, sino que no serviría ni para resolver los problemas y aún menos para prevenirlos", ha apostillado la aspirante a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio en los comicios del 29N.

Es más, ha recordado que se trata del segundo accidente "fatal" que se produce este año en el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y que cuando ocurre "algo tan grave es imprescindible asumir todas las responsabilidades, ser transparentes y dar todas las explicaciones".

"Es un derecho de las víctimas, pero también es una condición de seguridad para el conjunto de la sociedad", ha declarado Colau para señalar que por eso mismo solicitan que Puente comparezca en el Congreso. Dentro del mensaje escrito que acompaña al vídeo difundido en redes, la dirigente ve urgente que Puente acuda al Congreso "para que de más explicaciones y asuma su responsabilidad".

La candidata de Frente Amplio ha vuelto a reiterar su "pésame" y "todo su cariño" a los familiares y allegados de las personas fallecidas en este "terrible accidente", además de desear una pronta recuperación de todos los heridos.

Asimismo, ha querido trasladar su apoyo a los trabajadores de los servicios sanitarios y de emergencias ante estas circunstancias tan difíciles.

SOLIDARIDAD FRENTE A LOS QUE DIFUNDEN "ODIO"

Por otra parte, ha elogiado los gestos de solidaridad de miles de personas que "se ofrecieron como voluntarias, fueron a donar sangre, compartieron sus coches o en las redes sociales estuvieron defendiendo el derecho de las víctimas a su intimidad, desmontando bulos y ofreciendo solo información benéfica".

A su juicio, han vuelto a demostrar, una vez más, que "lo mejor de este país es una sociedad civil que siempre sabe estar a la altura" frente a los que "quieren aprovechar esas tragedias para difundir discursos de odio o hacer oportunismo político".

"Debemos centrarnos en el apoyo a las víctimas y, entre todos y todas, trabajar con toda la firmeza y todo el cuidado para que hechos tan terribles no vuelvan a suceder", ha zanjado.