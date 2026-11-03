Colau reprocha a Puente generar incertidumbre con el posible cierre por obras de la línea Madrid-Barcelona

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de octubre de 2026, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que aclare este martes en el Congreso qué va a ocurrir con la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y le ha afeado generar debates que producen incertidumbre.

También ha reiterado su petición de que Puente dimita para asumir responsabilidades políticas ante los accidentes de Urda y Adamuz, dejando claro que dicha renuncia no supone señalar culpabilidades, aunque ha reconocido que su situación depende de la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Evidentemente nosotros no podemos imponer nada, eso depende del presidente del Gobierno y del PSOE, que es la fuerza mayoritaria (...) No se trata ahora de ir señalando culpables, pero efectivamente cuando se han producido no uno, sino dos accidentes muy graves en menos de un año en el mismo tramo de alta velocidad, si creemos que es bueno y positivo para empezar a reconstruir esa confianza (...) creemos que es positivo que se asuman responsabilidades también políticas, que no tiene que ver con culpabilidades, pero sí con responsabilidades políticas", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Colau, quien ha señalado que sigue viajando en tren tras el siniestro de Urda, ha argumentado que es "sano en una democracia" mandar un mensaje de "empatía y humanidad" de que se asumen responsabilidades políticas en la figura del ministro tras esta tragedia.

NO SE PUEDE LANZAR LA OPCIÓN DE CIERRE DEL AVE EN MEDIO DEL "SHOCK"

Asimismo, ha reprochado a Puente haber lanzado a debate la opción de cerrar la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras que se ejecutan obras de remodelación, que ya se programaron el año pasado.

Es más, ha exhortado al ministro que durante su comparecencia en el Congreso dé explicaciones de por qué lanzó esta posibilidad en medio de la "confusión y del dolor" tras el accidente de Urda, en vez de lanzar mensajes de "tranquilidad y confianza".

No obstante, la candidata de Frente Amplio ha manifestado que Puente ha generado más incertidumbre de forma "poco prudente", dado que si "realmente hubiera algún motivo técnico por el que interrumpir inmediatamente una línea" no se dejaría a debate, sino que "se haría y punto". "Por favor, que se haga con rigor técnico", ha demandado Colau para volver a reprochar a Puente que lance esta cuestión en medio del "shock" por el accidente de Urda.

Aparte, ha apostillado que es necesario garantizar la movilidad de Andalucía, dado que ahora su conexión de AVE está interrumpida, y ha reclamado que se trabaje con celeridad en un plan de transporte que evite que esta comunidad "quede aislada del resto del país".

PACTO DE ESTADO

Por otro lado, Colau ha ofrecido de nuevo un Pacto de Estado en materia ferroviaria, que saque la gestión de este transporte de la "lucha partidista" y definir entre todos un modelo de futuro con soluciones para este transporte, garantizando la inversión necesaria en mantenimiento.

Su propuesta, ha relatado, consiste en articular un "gran operador público", uniendo Renfe y Adif, para "cohesionar, tener menos protocolos y para dar la máxima eficiencia" al sistema ferroviario, que es una infraestructura crítica.

También ha planteado que se tiene que "revertir algunas externalizaciones" y "reforzar el liderazgo público" en este transporte, dado que dejar el mantenimiento en una cadena de subcontratas "claramente parecería que no está dando buenos resultados", como así se le ha transmitido los representantes de maquinistas y de empleados del sector.