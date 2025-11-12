La comisión del Congreso sobre la dana cita el 24 de noviembre a Camarero y al presidente de la Diputación de Valencia

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del la comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de octubre de 2024 ha citado para el próximo 24 de noviembre la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La comisión, que arrancó sus comparecencias la semana pasada con los representantes de las víctimas, recibirá el próximo lunes al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón.

Aunque la siguiente en la lista de comparecientes aprobada por este órgano era la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, responsable de esta materia durante la catástrofe e imputada en el juzgado de Catarroja, la Mesa de la comisión ha optado por llamar primero a la 'número dos' del Gobierno de Mazón y a Mompó, cuyo nombre sonó como posible sucesor del presidente dimitido.