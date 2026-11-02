El Comité Ejecutivo de PP da luz verde a que 17 alcaldes de más de 20.000 habitantes puedan ser diputados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional del PP ha dado luz verde este lunes a que 17 alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes puedan compatibilizar su labor de regidor con la de diputado en la próxima legislatura, atendiendo a la excepción que recogen los propios Estatutos de la formación, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a numerosos consejeros autonómicos y alcaldes en las listas del partido para rodearse de personas con experiencia de gestión si llega al Palacio de la Moncloa tras las generales del 29 de noviembre.

En el caso de los alcaldes, la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) permite la compatibilidad de ocupar el cargo de alcalde o concejal con el de parlamentario. Sin embargo, el PP es más estricto en sus propios Estatutos, ya que en su artículo 12 señala que la condición de diputado es "incompatible" con el desempeño del cargo de alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes.

A renglón seguido, los 'populares' incluyen excepciones en sus normas internas al asegurar después que el Comité de Derechos y Garantías "velará por la aplicación del régimen de incompatibilidades" que se establece este artículo y resolverá las cuestiones que puedan plantearse. "La autorización de excepciones que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del partido serán aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional", añade el citado artículo.

Con el objetivo de cumplir ese precepto de las normas internas del PP, Feijóo ha reunido este lunes a su Comité Ejecutivo para autorizar que 17 alcaldes de más de 20.000 habitantes puedan tener escaño y seguir al frente de sus consistorios.

ALCALDES DE VALENCIA, HUELVA, SANTANDER O BADALONA

El PP ha situado en sus listas electorales a alcaldes de grandes ciudades, muchas ellas capitales de provincia, que tendrán un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

El primer fichaje que anunció el líder del Partido Popular fue el de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona (Barcelona), que será 'número uno' del partido al Congreso en la candidatura por Barcelona.

Además, formarán parte de las listas del PP a las generales la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que encabezan las listas al Congreso de sus respectivas provincias.

También hay varios regidores en el Senado que acompañarán a Feijóo en las listas de las generales de noviembre. Es el caso del la alcaldesa de Santander, que lidera la lista al Senado por Cantabria, o del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que vuelve a encabezar la lista del partido por su provincia en la Cámara Alta.

FEIJÓO: ALCALDES PARA "TIRAR DE LAS LISTAS" EN GENERALES En la reunión del Comité Ejecutivo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha explicado --a puerta cerrada-- que el Comité Ejecutivo debía dar luz verde esas excepciones para esos 17 alcaldes, una autorización que ha obtenido de inmediato.

El propio Feijóo ha reconocido después en su intervención que el objetivo de situar a alcaldes en las candidaturas era "tirar de las listas". De esa forma ante las generales el alcalde también se moviliza en el territorio y afronta las generales como unas elecciones propias, según han indicado a Europa Press fuentes del PP.