Un compañero de clase de un joven acusado de yihadismo revela que les amenazó con "matarles a todos como en EEUU"

Un compañero de clase de Karim I.S., el joven juzgado esta semana en la Audiencia Nacional por animar a atentar en España y para quien se piden 48 años de prisión, ha revelado este martes al tribunal que el acusado tenía muchos "ataques de ira" y que llegó a amenazarles diciendo que "menos mal que España no es Estados Unidos y no hay armas, porque si no entraba en el salón de actos y mataba a todos".

Así lo ha relatado uno de los tres alumnos del centro en el que estudiaba el acusado que han declarado como testigos en el juicio, en el que han contado que apenas se relacionaba con sus compañeros, con los que era "muy hostil", y que habitualmente hacía comentarios que les incomodaban e incluso "alarmaban", como que "la sangre se paga con sangre".

Uno de los testigos ha relatado el episodio en el que, durante el minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París de noviembre de 2015, Karim I.S. se alejó gritando y acusándoles de "hipócritas", recordando también que "mucha gente muere" en países como Siria. "Fue bastante impactante", ha recordado.

NO RELACIONARSE CON HOMBRES CRISTIANOS

Los tres compañeros del instituto, que han declarado en el juicio protegidos tras un biombo para que el acusado no pudiera verles, han contado que en clase había una chica musulmana a la que el acusado le recriminaba que estudiara y le decía que no debía relacionarse con hombres cristianos.

También han contado que alguna vez los compañeros de la clase del acusado se percataron muchas veces de que veía vídeos de "hombres encapuchados y de negro", lo cual les parecía especialmente "inquietante" y les provocaba "malestar" e "incertidumbre".

En la sesión del juicio de este martes también han declarado como testigos varios agentes de la Policía Nacional que participaron en los seguimientos al acusado en los primeros meses de 2016 en que fue investigado.

Todos han coincidido en señalar que Karim I.S. llevaba una vida muy solitaria y pasaba mucho tiempo en la biblioteca pública de Usera, el distrito madrileño donde vivía, para conectarse a internet con su propio portátil, donde descargaba vídeos y audios" de páginas web de contenido yihadista. Además, uno de los agentes ha declarado que allí mismo creó uno de sus blogs al que llamó 'Soldados del califato'.

CUATRO DELITOS DE AMENAZAS

Karim I.S. está acusado de integración en organización terrorista y de amenazar a través de Twitter a cuatro personas, entre ellas Fernando Reinares, director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, y el periodista Ignacio Cembrero. De ahí que le imputen cuatro delitos de amenazas terroristas y la Fiscalía pida 48 años de prisión.

En la primera sesión del juicio, el propio acusado negó todos los hechos que se le imputan y afirmó que todo lo que sabe del Estado Islámico lo conoce por los medios de comunicación y que no sabe árabe, por lo que no puede entender lo que se dice en los audios y los vídeos que los investigadores afirman que visitaba.

También explicó que viajó a Turquía en enero de 2016 como "una forma de escape" porque "tenía problemas en casa y en clase", pero que su intención nunca fue pasar a Siria a unirse a las filas del Estado Islámico.