Compromís avisa tras el pacto ERC-PSC que no apoyará una reforma de la LOFCA sin financiación adecuada para Valencia

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha proclamado que su formación no dará apoyo a ninguna reforma del sistema de financiación autonómica que no resuelva de forma singular la infrafinanciación que arrastra la Comunidad Valenciana.

"Si en el Congreso se abre la posibilidad de reformar la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para que dicha reforma tenga el apoyo de Compromís se tendrán que abordar las problemáticas concretas que tenemos los territorios infrafinanciados, concretamente Valencia", ha ahondado en declaraciones a los medios en relación al preacuerdo entre ERC y PSOE sobre la financiación singular para Cataluña.

Micó ha manifestado que Compromís no tiene "nada que decir" sobre este principio de pacto, que según ERC implica que Cataluña saldrá del régimen común de financiación autonómica y gestionará el cien por cien de sus impuestos, y no tienen problemas ante acuerdos "bilaterales" entre estas dos fuerzas políticas.

No obstante, la diputada de Compromís y portavoz adjunta de Sumar ha desgranado que son "conscientes" de que los valencianos sufren un sistema de financiación que les "discrimina" y genera una infrafinanciación a esta autonomía incluso antes de la caducidad del sistema actual, en el año 2014.

EL ACUERDO DE GOBIERNO INCLUYE LA FINANCIACIÓN VALENCIANA

En consecuencia, ha desgranado que el acuerdo de gobierno entre Sumar y PSOE recoge que una de las medidas de la legislatura será la reforma de la LOFCA para "acabar con la infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana.

"No tenemos nada que decir con los acuerdos bilaterales a los que llega el Gobierno, pero evidentemente si hacen falta los votos de Compromís para cualquier reforma del sistema de financiación, no daremos nuestro apoyo sin que se aborde la singularidad del problema valenciano de infrafinanciación", ha zanjado Micó.

El pasado mez de junio la portavoz de Compromís advirtió al PSOE de que no apoyaría la financiación singular para Cataluña si no se aborda también la infrafinanciación valenciana. De hecho, esta cuestión abrió tensiones en la coalición Sumar dado que la Chunta también manifestó que no respaldaría esa financiación singular si no se daba el mismo trato para Aragón.