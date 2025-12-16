Compromís avisa de que quien mienta a la comisión del Congreso sobre la dana tendrá que volver a declarar

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, ha avisado este martes de que las personas que mientan ante la comisión de investigación de la Cámara sobre la gestión de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia en 2024 tendrán que volver a dar explicaciones ante este órgano, como va a suceder con José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón.

La mesa de esta comisión decidió este martes volver a citar a Cuenca para comparecer por segunda vez el próximo 20 de enero. "Quien miente tiene que volver a dar explicaciones y él me mintió a mi personalmente", ha comentado Micó en rueda de prensa remitiéndose a la comparecencia de Cuenca el pasado 24 de noviembre.

Además, Micó ha sacado pecho de los frutos que está dando el trabajo de comisionados. Tras destacar que este órgano ha servido para dar voz a las víctimas, ha subrayado que también está contribuyendo a "hacer hablar a quienes no querían hablar" y a abrir "nuevas líneas de investigación", habida cuenta de las "contradicciones" en las que han incurrido altos cargos de la Generalitat.

A su juicio, la labor del Congreso también está sirviendo para la instrucción de la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la causa penal sobre la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas sólo en la provincia de Valencia.