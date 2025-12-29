Compromís exige a Feijóo que aporte a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana

Archivo - El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aporte a la jueza de la dana los mensajes que dirigió al expresidente valenciano Carlos Mazón durante el 29 de octubre, día en que tuvo lugar el temporal, y de forma irónica le ha advertido que intente no borrarlos o no remitir sus respuestas "la noche de Reyes".

Así se ha pronunciado a través de un mensaje en la red social 'X' después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia acceda a la petición del presidente del PP de declarar de forma telemática y de la posibilidad de que aporte de forma voluntaria la conversación íntegra que mantuvo con Mazón mediante 'WhatsApp', incluyendo sus mensajes.

"Señor Núñez Feijóo intente no borrar, no contextualizar y no enviar la noche de Reyes (Magos) sus respuestas a Mazón durante la dana", ha exclamado el parlamentario, aludiendo con ello a su decisión de remitir el día de Nochebuena los mensajes que le envió Mazón el 29 de octubre de 2024.

Ibáñez ha enfatizado que en cualquier caso estarán "atentos" a lo que haga, dado que "sus mentiras tienen las patas cortas, y su liderazgo también".

El diputado de Compromís pidió la "comparecencia urgente" del líder del PP en la comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja un día después de que éste remitiera al juzgado los mensajes que le reportó Mazón durante la noche de la dana.

Por su parte, Feijóo ha asegurado este lunes que envió a la jueza que investiga la dana los WhatsApp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat si se los reclama. La semana pasada aseguró que no había borrado su conversación con Mazón el 29 de octubre.