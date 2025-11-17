Compromís no descarta acciones legales por las "mentiras" de Mazón en la comisión del Congreso sobre la dana

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que van a estudiar si emprenden "acciones legales" contra el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por haber mentido ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo apunta Ibáñez en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press, al que adjunta un vídeo sobre la comparecencia de Mazón en el Cecopi a las doce y media de la madrugada del 30 de octubre en el que anunciaba oficialmente que había habido víctimas mortales por la riada.

Durante su intervención en la comisión, Mazón ha indicado que no se tuvo conocimiento hasta las cinco de la madrugada del día 30 de octubre de la existencia de fallecidos, cuando, según recalca Ibáñez él mismo había reconocido esa circunstancia cuatro horas y media antes.

Además, el diputado de Compromís, ha acusado a Mazón de mentir por asegurar en el Congreso que no existía un protocolo sobre el Es-Alert. El presidente valenciano ha alegado que en ese momento sólo contaban con un "borrador" pendiente de ratificación por el Gobierno central.

"Y mintió (Alberto Núñez Feijóo) o miente ahora Mazón porque no estuvieron al tanto todo el día del tema de la dana, como dijeron", ha rematado Ibáñez.

El artículo 502.3 del Código Penal prevé penas de prisión de entre seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses para quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión de investigación.