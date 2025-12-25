Compromís pide la "comparecencia urgente" de Feijóo en la comisión de la dana en el Congreso

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido este jueves la "comparecencia urgente" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja, después de enviar al juzgado los mensajes que recibió por parte del expresidente valenciano Carlos Mazón la noche del 29 de octubre de 2024.

Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, los mensajes de 'whatsapps' con el expresidente valenciano el día de la tragedia, y ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero como testigo se produzca por medios telemáticos.

El líder del PP ha enviado un acta notarial a la jueza "que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident'", así como un documento con el contexto de las conversaciones que se produjeron "para su mejor comprensión".

En este contexto, Ibáñez, ha pedido la dimisión del líder de la oposición. "Feijóo debe hacer caso a Feijóo y dimtir por mentiroso. Mazón nunca le informó en tiempo real, lo dijo para aparentar poder y para tapar la nefasta gestión de su varón territorial", ha censurado.

Por ello, el diputado de Compromís adscrito a Sumar ha pedido la comparecencia urgente de Feijóo en la comisión de la dana al considerar que el líder del PP "oculta algo", tras haber mandado a la jueza de Catarroja "los 'whatsapps' la tarde de Nochebuena para que pasaran desapercibidos" y "ocultar" los mensajes "que él mandó a Mazón". "Debe comparecer, explicar porqué mintió y aún sabiendo todo defendió y aplaudió durante un año a Mazón", ha insistido.

Finalmente, Ibáñez ha recriminado "la falta de empatía" de Feijóo con las familias. "Para el PP no es suficiente que tengan que sobrevivir la Nochebuena con sillas vacías evitables, sino que tienen que leer los 'whatsapps' que esa tarde noche mandó Mazón mientras sus seres queridos ya se habían ahogado", ha asegurado.