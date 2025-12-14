Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, reclama que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunte sobre la valoración ciudadana respecto a la monarquía y ha solicitado que el Gobierno aclare cuándo piensa desclasificar información reservada sobre el golpe de Estado del 23F.

Así lo traslada mediante unas preguntas parlamentarias registradas en el Congreso, coincidiendo con la reciente publicación de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, bajo el título de 'Reconciliación'.

Ibáñez se muestra muy crítico con este manuscrito, que califica de "anomalía" y una "torpeza" que enmarca en "las ansias de protagonismo" o "la rabia de quien lo fue todo y de repente es un apestado, incluso entre los monárquicos". Es más, diagnostica que estas memorias suponen un "error" para terminar de "socavar su legado".

También ha recriminado que este libro es una "exaltación" de Francisco Franco, además de "una humillación a las víctimas de la dictadura" y "una vendetta personal contra los actuales Reyes".

"Una autobiografía vacía y un intento de justificar tanto su vida sentimental como su rol de conseguidor de negocios de quien su principal deber es representar la coherencia y la estabilidad", apostilla Ibáñez.

Por tanto y coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador y la restauración de la monarquía, el diputado pregunta cuándo piensa el CIS, en el marco de esta efeméride, la preferencia de los españoles entre monarquía o república.

TEZANOS: LA CIUDADANÍA NO PERCIBE LA MONARQUÍA COMO UN PROBLEMA

Esta misma semana el presidente del CIS, José Félix Tezanos, destacó en el Senado que no existen actualmente datos que apunten a la monarquía como una preocupación prioritaria para la ciudadanía española en los estudios nacionales realizados por su institución.

Además, vinculó cualquier futura consideración de introducir este asunto en los barómetros oficiales a la existencia de una demanda social estadísticamente consolidada, descartando influencias externas en el proceso de selección de temas.