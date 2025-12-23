Compromís tacha de "trampa" la abstención del PSOE para evitar que el PP se entregue a Vox: "No hay un PP moderado"

1038450.1.260.149.20251223120828 El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís considera "una trampa" la idea de que el PSOE debería abstenerse para evitar que el PP se entregue a Vox en los gobiernos autonómicos, como ha planteado en Extremadura el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y ha avisado de que "no hay un PP moderado".

Así lo ha señalado en rueda de prensa en el Congreso el diputado de la formación valenciana Alberto Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario de Sumar, cuestionado por si sería partidario de que los socialistas facilitaran la investidura de la 'popular' María Guardiola en Extremadura.

Ibáñez ha reconocido que "tiene dudas" y que "no sería honesto si tuviera una decisión tajante", aunque ha puntualizado que la clave para despejar esta cuestión depende, en definitiva, del PP "que haya enfrente".

Por ejemplo, ha lanzado que la gestión del Gobierno valenciano del PP en la dana no hubiera sido diferente sin tener que depender de Vox en el parlamento autonómico, sentenciado que se "equivoca" quien desde una "posición o responsabilidad moral" cree que el PP sin la formación de Santiago Abascal es "libre".

Y es que ha criticado que desgraciadamente el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo es el mismo que el exmandatario valenciano Carlos Mazón o de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"No existe un PP moderado", ha exclamado Ibáñez para ahondar en que si el PP estuviese dispuesto tras las investiduras a no dejarse chantajear por Vox y volver a "consensos de Estado", como la lucha contra la emergencia climática o la defensa del Estado del Bienestar, podría haber un debate pertinente sobre una abstención por "responsabilidad moral", pero no se da el caso y ve que se trata solo de una "trampa" dentro de una "batalla interna" en las filas socialistas que una realidad política.

HAY QUE SER HONESTO: GALLARDO ERA EL CANDIDATO DE SÁNCHEZ

En cuanto a la responsabilidad que tiene la dirección estatal del PSOE ante su hundimiento en Extremadura y qué responsabilidades debe tomar, el diputado ha respondido que esto corresponde valorar en las filas socialistas pero que "hay que ser honestos" y reconocer que el candidato Miguel Ángel Gallardo contaba con apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha ido más a Extremadura el último mes que en todo el años anterior.

"Decir que a este señor no lo conocían en el PSOE y que Ferraz no optaba por este candidato creo que no sería hablar con honestidad a la gente", ha apostillado Ibáñez para cuestionar que no se puede apostar solamente a la estrategia de "repartir ministros y candidatos afines en federaciones autonómicas" ante los comicios, pues con ello solo evidencia que desconoce su realidad territorial.

En todo caso, ha asegurado que para la izquierda alternativa tiene que ser una "oportunidad" el "hecho de que el PSOE no tenga proyecto autónomo en muchos territorios".