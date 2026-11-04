Compromís ve "insuficiente" la dimisión de Puente y respalda la elección de Cuerpo para Transportes

Archivo - La diputada de Compromís Águeda Micó durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, ha considerado este miércoles que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), es una decisión "correcta y necesaria", aunque ha advertido de que resulta "insuficiente" ante la magnitud de la tragedia, que dejó al menos 69 fallecidos.

Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha defendido que Puente ha demostrado que "no todos son iguales en política" al asumir responsabilidades y hacerse cargo del dolor de las víctimas, "pese a no ser responsable directo del accidente".

Ambos parlamentarios se han pronunciado así en declaraciones a los medios durante el acto convocado en Madrid por la familia de Guillem Agulló para hacer pública la carta que ha entregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Micó ha señalado también que la liberalización del sector ferroviario, respaldada tanto por PP como por PSOE a través de una directiva europea, ha provocado que "no exista una equiparación de los protocolos de seguridad ni una modernización de las vías acorde al tráfico actual". Por ello, ha reclamado reforzar la seguridad no solo en la alta velocidad, sino también en Rodalies y media distancia.

Respecto a la decisión de que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asuma temporalmente Transportes, Micó ha enmarcado este nombramiento en la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Podría ser Carlos Cuerpo como cualquier otra persona que asumiera la responsabilidad en este poco tiempo que queda", ha apuntado.

También Ibáñez ha respaldado el relevo y ha considerado que lo "normal" era que la responsabilidad recayera en el vicepresidente o en el ministro de Industria. No obstante, ha insistido en que la dimisión de Puente no debe cerrar el debate sobre el modelo ferroviario.

"UN CAMBIO DE ÉPOCA" TRAS LAS ELECCIONES EN EEUU

Por otro lado, ambos diputados han confiado en que la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos suponga un "revulsivo" para la izquierda española de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Micó ha señalado que el resultado puede servir para frenar a la derecha y la extrema derecha. "Yo creo que puede ser un revulsivo, igual como lo han sido las elecciones de Serbia, igual como lo han sido las elecciones de Brasil", ha aseverado.

Ibáñez, por su parte, ha interpretado el revés electoral de Donald Trump como parte de un "cambio de época" y ha defendido que la izquierda debe ofrecer propuestas más ambiciosas, en lugar de limitarse a "advertir" sobre los riesgos de la extrema derecha.

IBÁÑEZ ACUSA A FEIJÓO DE ATENTAR CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL

Por último, el diputado de Compromís ha reiterado sus criticas a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la convocatoria de una huelga general y le ha acusado de atentar contra la libertad sindical, la democracia y los consensos constitucionales.

"Que dejen de poner las sucias manos en los sindicatos en nuestro país", ha reclamado Ibáñez, quien considera que el dirigente 'popular' vuelve a cuestionar la libertad sindical.