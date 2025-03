Compromís ve una "total falta de vergüenza" que PP y Vox rechacen que víctimas de la dana comparezcan en la Eurocámara

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, considera una "falta de vergüenza total y absoluta" que PP y Vox hayan vetado este martes que víctimas de la dana puedan comparecer en el Parlamento Europeo.

"Ya no es que ellos no den explicaciones, es que no permiten que la gente se explique", ha denunciado desde los pasillos del Congreso, donde ha garantizado que las víctimas sí acudirán a la comisión de investigación que abrirá la Cámara Baja en las próximas semanas.

Así se ha pronunciado la diputada valenciana después de que los grupos del PP y Vox en la Eurocámara hayan rechazado tramitar de urgencia un debate sobre la dana en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, aunque permanece abierta la petición para examinarlo.

En concreto, se trataba de una iniciativa de los socialdemócratas que pedía la comparecencia de la Associació de Víctimes DANA para exponer las graves deficiencias en la gestión de la catástrofe. La petición exigía una investigación exhaustiva sobre la actuación del gobierno valenciano y la adopción de medidas que eviten la repetición de una tragedia similar.

NO QUIEREN QUE SE OIGA LA VERDAD

Tras defender la importancia de que las personas afectadas detallen "cómo sufrieron y vivieron en primera persona lo que pasó aquel día", Micó ha indicado que el PP y Vox no quieren darles voz porque saben que "van a decir la verdad".

"Van a decir que la Generalitat no estuvo a la altura en el momento en que la ciudadanía los necesitaba, mientras (Carlos) Mazón estaba en el Ventorro ellos estaban agarrados a las farolas en ratoneras en las carreteras, o ahogándose en sus casas o garajes. No quieren escuchar a las víctimas porque saben que la verdad es que la única salida que tiene Mazón en estos momentos es dimitir", ha sentenciado Micó.