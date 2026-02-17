Conde-Pumpido felicita a los españoles por "sostener" la Constitución de 1978 y mantener su respaldo

Publicado: martes, 17 febrero 2026 13:27
MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha declarado este martes su "satisfacción" porque la Constitución de 1978 se haya convertido en la más longeva de la historia española, y ha alabado a la sociedad española por "sostenerla durante este tiempo".

En declaraciones a los medios antes del acto para conmemorar la pervivencia de la Carta Magna en el Congreso, el presidente del Tribunal Constitucional, intérprete supremo y garante de los derechos que establece el texto, también ha atribuido su éxito a que los constituyentes "hicieron una gran Constitución".

Conde-Pumpido asegura ver "joven" a la Carta Magna porque tuvo un enorme consenso en su momento para ser aprobada" y ha apuntado a la dificultad de lograr el mismo consenso para modificarla. No obstante, ha recordado que ha sido modificada en ocasiones puntuales, lo que demuestra que, cuando es necesario, se puede cambiar.

